Монетизация льгот и другие неудобства: что осложняет жизнь людям с инвалидностью

В Украине люди с инвалидностью ежедневно сталкиваются со множеством проблем, отсутствием удобной инфраструктуры, непониманием со стороны власти и даже осуждением обычных прохожих. Сайт "Сегодня" разобрался, почему в нашей стране часто игнорируются права людей с инвалидностью, как приблизить украинское законодательство в этом вопросе к европейским стандартам, и почему люди с инвалидностью выступили против монетизации льгот на проезд.

Как известно, сейчас в Украине количество людей с инвалидностью приблизительно составляет 6% от населения страны. Вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что в начале 2017 г. их было 2,6 млн.

"Если в конце 80-х годов общее число лиц с инвалидностью составляло около 3% всего населения, то на сегодня это уже около 6% населения Украины. По состоянию на начало 2017 года общее число лиц с инвалидностью в Украине составило 2 млн 600 тыс. лиц, в том числе более 240 тыс. человек с инвалидностью 1-й группы, более 900 тыс. человек с инвалидностью 2-й группы и более 1,3 млн человек 3-й группы. Детей с инвалидностью практически более 156 тыс.", – рассказал Розенко

Но жизнь для людей с инвалидностью в Украине осложняется целым рядом причин. Одна из существенных проблем – это инфраструктура, которая неудобная и не приспособлена под нужды людей с инвалидностью. Так, например, в большинстве учреждений, магазинов и многоквартирных домов отсутствуют пандусы, что усложняет передвижение людей на колясках. К тому же, негативным явлением стало то, что инвалиды очень часто подвергаются дискриминации, а их права повсеместно нарушаются.

Монетизация льгот на проезд усложнит жизнь людям с инвалидностью

Председатель общественной организации "Всеукраинский парламент трудоспособных инвалидов" Владимир Петровский на конференции, посвященной правам людей с инвалидностью, поясняет, что у инвалидов очень низкие пенсии, которых мало на что хватает.

"Не секрет, что пенсионное обеспечение людей с инвалидностью не соответствует даже возможностям обеспечить собственное питание, а человек с инвалидностью нуждается в лечении, реабилитации, оздоровлении, обеспечения средствами реабилитации, нуждается в целом решения вопросов, связанных с медициной, культурой, образованием", – говорит Петровский.

Он также добавляет, что 14 марта вышло постановление правительства о монетизации льгот на проезд, в том числе, и для людей с инвалидностью. По мнению Петровского, монетизация льгот на проезд сделает так, что люди с инвалидностью просто будут сидеть дома.

"Каждый из них хочет заниматься трудовой реабилитацией, ездить на работу, и та заработная плата, которую они получают, не сможет компенсировать проезд. Пусть это будет 10, 30, 60 поездок, это не решит вопрос. Например, для людей с инвалидностью 1 группы, в частности незрячих, колясочников, или людей с проблемами психического расстройства, нужно сопровождение. Также много людей с инвалидностью пользуются каждый день не одним видом транспорта, доезжают на работу с пересадками", – отметил он.

Напомним, что раньше у инвалидов было право на бесплатный проезд в городском транспорте, кроме метро. Также действовала 50% скидка на воздушный, речной и железнодорожный транспорт в период с 1 октября по 15 мая.

Сейчас все льготники, которые имели право на бесплатный проезд, должны получить определенную сумму, которая отличается в разных областях. Так, например, по расчетам Кабмина, льготники Винницкой области получат по 7 поездок в месяц на троллейбусе и трамвае, 8 на автобусе и столько же на пригородном транспорте.

А, например, в тех областях, где есть метро (Киевская, Харьковская, Днепропетровская) правительство компенсирует 7 поездок на метро, по 5 на трамвае, троллейбусе, автобусе и по 8 – на автобусе и электричке, но только в пределах своей области. Для Киева получится около 200 грн в месяц на проезд для одного льготника. Эти деньги будут начисляться автоматически на пенсионные или другие карты, приносится с пенсией или же выплачиваться на почте.

Петровский также отметил, что люди с инвалидностью могут сесть не в тот транспорт, попросту не увидев номер нужного троллейбуса. К тому же, иногда для работы необходимо ехать с пересадками, или же отлучаться с рабочего места по несколько раз на день, поэтому прописанных поездок не хватит для того, чтобы покрыть транспортные расходы людей с инвалидностью.

Защита прав людей с инвалидностью

Представители ассоциаций, которые защищают права людей с инвалидностью, считают, что власти в полной мере не осознают, с какими проблемами приходится сталкиваться инвалидам, поэтому те нововведения, которые они внедряют, не упрощают жизнь таким людям, а только усугубляют их проблемы. Для того, чтобы решить эти вопросы, необходимо внедрить единую систему, которая будет защищать права всех, как инвалидов, так и детей, и пожилых людей.

"Есть определенная системность, и если в комплексе не будет решен один вопрос, то не будут решены они все. В европейском обществе есть единый стандарт для всех стран, входящих в ЕС. И по этому стандарту живут все. Никто не вправе проигнорировать вопрос безбарьерности, никто не вправе проигнорировать защиту людей с инвалидностью, или пожилых людей, или детей. Такая же система должна существовать и у нас", – поясняет Владимир Петровский.

Эксперты рассказывают, что украинский пакет государственных социальных гарантий не должен отличаться от европейского примера. Отмечается, что там должно быть прописано право на бесплатный проезд во всех видах транспорта людей с инвалидностью, детей и пожилых людей, а также тех, кто их сопровождает. Кроме того, необходимые пункты – это обеспечение средствами реабилитации, лечением, оздоровлением и отдыхом. Еще один важный аспект – это доступ к медицинским и образовательным услугам.

"Правительство говорит, что у нас 6,8% инвалидов. Но на самом деле их 15% и это огромное количество. Первое, нам нужна реформа по отношению к инвалидам. Второе, нам нужен свой народный омбудсмен. Третье, мы имеем право сделать независимый комитет. И еще лучше, если мы сделаем социальные гарантии и имплементируем международное права в украинское законодательство, и, чтобы этот комитет этим занимался", – говорит глава ВОО "Украинский конгресс инвалидов" Ирина Крошко.

Отметим, в декабре прошлого года Рада заменила термин "инвалид" на "человек с инвалидностью" в ряде законов. Цель законопроекта – привести действующее законодательство в соответствие с европейскими нормами.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла закон "О внесении изменения в Закон Украины "О реабилитации инвалидов Украины" относительно установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции.