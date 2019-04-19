Почему нужно следить за исправностью авто

Техосмотр как условие на пути в Европу: что нужно знать автомобилистам

Фото: pixabay.

Обязательный техосмотр транспортных средств в Украине отменили в 2011 году. С тех пор владельцы автомобилей самостоятельно контролируют техническое состояние своих авто. Обязательный контроль оставили только для коммерческого транспорта.

Однако после подписания договора об ассоциации с ЕС велика вероятность того, что обязательный контроль могут вернуть уже с 1 января 2022 года. Первый звоночек – соответствующий законопроект Минифраструктуры, который был обнародован в октябре 2018 года на сайте ведомства. В министерстве появление документа объясняют не только выполнением Украиной требований директивы ЕС, но и печальной статистикой аварийности на украинских дорогах.

Если коротко, то в Украине, как и в большинстве европейских стран, осмотр частных легковых автомобилей предлагают проводить каждые два года. Независимо от этого графика, техосмотр должен осуществляться при регистрации или перерегистрации транспортного средства и смене его собственника, переоборудовании, а также в случае выезда за пределы таможенного контроля Украины. Сегодня мы не будем рассматривать новации законопроекта, а поговорим о практической необходимости прохождения техосмотра.

Как в Европе

В Германии техосмотр, или проверку TÜV, проходят раз в два года. В первую очередь сверяют дату последнего техосмотра, потом тестируют тормозную систему автомобиля. На тормозах допускается ослабление до 25%, а на ручном тормозе – до 50%. Дальше идет сверка номера кузова с данными в техпаспорте и контроль изолированности контактов аккумулятора.

Следующий этап – проверка автомобиля на уровень вредных выбросов, которая была введена в 2010 году. После экоконтроля идет компьютерная проверка бортовых данных. Далее автомобиль поднимают на подъемнике и проводят визуальный осмотр колес и ходовой части, а также на отсутствие подтекания масла или топлива, надежность креплений.

Если некоторые показатели не отвечают норме, то владелец автомобиля должен в течение месяца устранить неполадки и пройти техосмотр повторно. Незначительные неисправности допустимы, но их со временем нужно будет исправить. Если с автомобилем все в порядке, инспектор ставит печать в техпаспорт, распечатывает результаты осмотра, а владелец транспорта оплачивает процедуру, стоимость которой варьируется в пределах 100 евро.

После прохождения TÜV на номера машины клеят специальный знак с указанием года и месяца следующего техосмотра. Опоздание с очередным техосмотром на 2 месяца чревато штрафом 15 евро, за опоздание на 8 месяцев штраф уже составит 75 евро. Все штрафы свыше 40 евро дополнительно фиксируют в виде штрафных пунктов в центральной картотеке Федерального ведомства автодорожного транспорта – в Германии работает двойная система штрафов за нарушения ПДД – и денежная, и в виде штрафных пунктов. Если водитель наберет больше 18 баллов, ему запретят водить авто и заставят пройти тест на "идиотизм". Кроме того, если водитель не пройдет техосмотр, прекращается действие страховки. Соответственно, все расходы, связанные с ДТП, он будет возмещать из собственного кармана.

В Германии без талона прохождения техосмотра TÜV запрещено выезжать на дорогу. Если такой автомобиль остановит полицейский, то, в лучшем случае, водитель может получить устное предупреждение с последующим сопровождением полицейской машиной до ближайшего пункта прохождения техосмотра. Худший вариант – штраф в 100 евро с вызовом эвакуатора (еще 50-60 евро).

В соседней Польше насчитывается порядка 5 тыс. станций технического контроля автомобилей, на которых можно проверить техническое состояние автомобиля и получить соответствующий документ. Если автомобиль исправен, вся процедура займет от 15 до 25 минут. При этом проверке подлежат практически все технические узлы транспортного средства: от фар до систем подачи топлива.

Если при осмотре были обнаружены неисправности, представляющие существенную угрозу безопасности, то свидетельство о регистрации изымается. Выезжать на таком автомобиле запрещено, а техпаспорт возвращается лишь после устранения всех выявленных неисправностей и успешного прохождения повторного контроля.

Если во время техосмотра обнаружены незначительные дефекты, то есть техосмотр не пройден, но эксплуатация не запрещена, то водитель получит заключение об отрицательном результате прохождения контроля и перечень выявленных неполадок, которые необходимо ликвидировать в течение 14 дней. После устранения – снова на станцию контроля, где при диагностике будут проверены лишь зафиксированные в предписании неисправности.

Фото: pixabay.

Как в Украине

Регулярная проверка технического состояния автомобиля украинским автомобилистам нужна не только из-за перспективы введения обязательного техосмотра согласно правилам Евросоюза. Водитель, прежде всего, должен беспокоиться о безопасности: своей, пассажиров и других участников движения. Неисправный автомобиль – прямая угроза здоровью и жизни.

Поэтому уже сегодня стоит задуматься над тем, на каком СТО пройти техосмотр и позаботиться о ремонте. И быть готовым столкнуться с вопросом покупки деталей. Распространен вариант, когда владельцы СТО самостоятельно подбирают запчасти на замену старым. Однако во время ремонта есть смысл потратить немного времени и подыскать необходимые запчасти самостоятельно. Тем более, сейчас в сети можно найти все – от иголки до яхты. Главное, обратиться к проверенному продавцу, который поможет с любым вопросом.

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Если же нет опыта, знаний или времени этим заниматься, то водитель может связаться с интернет-магазином и получить не только консультацию по конкретной детали, но и вообще задать любой интересующий вопрос.

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Конечно, можно ожидать, пока в Украине введут обязательный техосмотр, в ходе которого будут обнаружены неисправности в автомобиле, и в прямом смысле слова заставят их ликвидировать. Но логичным шагом будет уже сейчас позаботиться об исправности своего автомобиля. Это ответственность как перед собой, так и перед другими участниками движения. Тем более, что предложений по обслуживанию и ремонту автомобилей предостаточно, а покупка запчастей вообще перестала быть проблемой – главное знать, где покупать.

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