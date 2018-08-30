Почему подростки без ума от Beyblade

Игра Beyblade, придуманная более 20 лет назад в Японии, бьет рекорды популярности во всех странах мира. Сегодня в "БейБлэйд" с одинаковым азартом играют дети всех возрастов, мечтая попасть на международный турнир. Для этого нужно приобрести технические навыки, выработать собственную стратегию и тактические приемы.

Составляющие игрового набора

Главный игровой снаряд представляет собой небольшой волчок сборной конструкции. Он распадается на части при столкновении с другим снарядом или с поверхностью арены. Игроки самостоятельно собирают элементы устройства, состоящего из силового диска, энергетического покрытия и вращающегося наконечника.

Опытные блейдеры, в зависимости от игровой тактики, собирают волчки с определенными свойствами, используя разные комбинации (утяжеляют, облегчают, смещают центр тяжести блейда и т. д.).

В игре используется 4 модификации волчков:

Attack (атака);

Stamina (выносливость);

Balance (баланс);

Defense (оборона).

С 2004 года сменилось три поколения снарядов. Последние игровые наборы бейблейд, новинка 2017 года, отличаются стильным дизайном, более высокой детализацией снарядов и дополнительными аксессуарами, повышающими эффективность пуска блейда.

Все действия происходят на арене — игровом поле. С помощью пускового устройства и рукояти, входящих в комплект набора, производится запуск волчков.

Суть игры

Вначале участники запускают блейды на арену (Beystadium). В этот же момент начинается начисление очков, где самые удачливые получают максимальное количество баллов. Минусовые очки предусмотрены за касание волчка соперника, за вылет с арены и за другие неудачные маневры. Цель игры — выбить волчки противников за пределы поля или "взорвать" их при столкновении.

Подростки без ума от игры в Beyblade, и этот факт совсем не сложно объяснить. Во-первых, это азартные состязания, где побеждает самый ловкий и сообразительный игрок. Во-вторых, можно дать волю фантазии, придумывая собственные приемы ведения боя. В-третьих, личные навыки постоянно совершенствуются, повышается уровень подготовки. Лучшие участники попадают на международные соревнования, а самые крутые становятся победителями.