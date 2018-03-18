Украина в лидерах по количеству бездомных животных: как это исправить

Меньше всего домашних животных на Западной Украине, а больше всего – в южной части страны.

С каждым годом в Украине все актуальнее проблема бездомных животных. Нормальная законодательная база, которая бы защищала права животных в стране, пока что отсутствует, а люди продолжают обращаться с кошками, собаками и другими питомцами, как с вещами. Сайт "Сегодня" рассказывает, почему в Украине так много бездомных четырехлапых, как это исправить и чем можно помочь.

Украина вошла в Топ-10 по количеству бездомных животных

Несколько лет назад Washington Post проводил исследования о количестве собак и кошек, которые живут в 54 странах. По результатам оказалось, что Украина входит в десятку стран, которые лидируют по количеству бездомных животных.

По другой информации, в Украине на начало 2017 г. насчитывалось 7,5 млн домашних кошек, и это девятый показатель по всему миру. Больше всего домашних кошек оказалось в США – 76,5 млн. На втором месте Китай – 53 млн, на третьем Россия – 12,75 млн. Далее Бразилия –12,5 млн, Франция и Италия (по 9,5 млн), Великобритания и Германия (по 7,75 млн).

Также, например, самое большое количество собак – в Америке, но вот бездомных животных там практически нет. В Украине же, несмотря на огромную популяцию домашних кошек, есть и множество бездомных пушистиков.

Фото: pixabay.com

"Лечение бездомных животных в Украине часто является предметом критики со стороны международных организаций по защите животных. В стране отсутствуют четко определенные законы, которые защищают животных и их благополучие, из-за чего многие кошки и собаки остаются брошенными на улицах", – сказано в исследовании.

На законодательном уровне животные почти не защищены

Одна из главных причин того, почему на улицах так много бездомных животных – отсутствие законодательства, которое могло бы регулировать эти процессы и не позволяло людям совершать аморальные поступки по отношению к животным.

"В Украине действительно много бездомных животных. Во всех странах этим вопросом занимаются на государственном уровне. У нас, к сожалению, ситуация не под контролем, власти не считают важным этот вопрос. Во многих странах отдают предпочтение гуманному решению вопроса бездомных животных. Существуют программы урегулирования численности гуманными методами, которые писались, тестировались долгие годы совместно с зоозащитными, кинологическими, ветеринарными организациями. Во многих странах они работают успешно, сейчас это приходит в Украину. Есть уже несколько городов, которые начали работать по этим программам и у них сразу стал виден прогресс. Среди всех городов лидирует Львов, они практически решили проблему с бездомными животными, у них прозрачная работа коммунального предприятия, они во многом изменили сознание львовян, в городе практически нет бездомных собак", – рассказала в комментарии сайту "Сегодня" основательница и руководитель приюта для животных "Сириус" Александра Мезинова.

В развитых странах проблему с животными решают гуманными методами, а не умерщвлением. К тому же, в некоторых государствах приходится платить налог на содержание животного. Например, в Германии ежегодный налог на первую собаку составляет около 150 евро, на последующих животных налог увеличивается почти в два раза. Стоит отметить, что именно Германия стала первой страной в мире, которая внесла защиту животных в Конституцию.

За выбрасывание животного там назначают огромные штрафы – до 25 тыс. евро, а найти того хозяина, который выбросил своего питомца, совсем не сложно, ведь животным присваиваются идентификационные номера.

Фото: Анастасия Ищенко

В Таиланде штрафы поменьше – порядка 5000 бат (около 130 евро). В Италии, если выбросить кошку или собаку на улицу, можно получить тюремный срок в 1 год и штраф в размере 10 тыс. евро.

В Украине животных выбрасывают повсеместно, никакого наказания за это не предусмотрено.

"Как представитель международного благотворительного фонда, я могу сказать, что у нас, к сожалению, действительно очень большое количество бездомных животных, оно варьируется от области к области; при этом меньше всего бездомных животных на Западной Украине. Работа, которая ведется над программами регулирования популяции бездомных животных, идет довольно нестабильно. Если город, например, принимает программу по гуманному урегулированию численности бездомных животных, мы можем увидеть улучшение ситуации уже через несколько лет. Я считаю, что нам не хватает законодательной базы. Если будет принят законопроект №6598, в котором будет указано, что нельзя регулировать численность животных методом эвтаназии, а можно только регулировать численность бездомных животных методом стерилизации, вакцинации, идентификации, тогда мы сможем более четко видеть картину", – рассказала Леся Лисчишина, директор ТОВ "4 лапы Украина".

Из-за того, что нет четкой и правильной законодательной базы, которая бы защищала права животных, наши соотечественники все чаще выбрасывают животных, издеваются над ними или вовсе убивают, зная, что никакого наказания за это не понесут.

В прошлом году Верховная Рада все же усилила наказание за жестокое обращение с животными и проголосовала за закон №5119-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно внедрения гуманного отношения к животным). Согласно этому закону, за издевательство над животными предусматрены штрафы, а наказания за то, что человек выбросит своего питомца на улицу, пока что так и нет.

"Для того,чтобы успешно решить вопрос с бездомными животными, нужны: Регистрация и идентификация домашних и бездомных животных.

Учёт домашних и бездомных животных.

Массовая стерилизация и вакцинирование бездомных животных.

Массовая пиарсоциализация и устройство животных в семьи

Запрет на разведение безпородных животных

Лицензирование разведения породистых животных.

Популяризация стерилизации животных и создание таких возможностей для населения.

Социальная реклама (пропаганда гуманного и ответственного отношения к животным)

Образовательно-просветительская работа.

Изменения в законодательстве, учитывая все эти предыдущие пункты", – поясняет Александра Мезинова.

Эксперт добавляет, что такая ситуация с животными сложилась еще и из-за того, что ни Советский Союз, ни независимая Украина никогда серьезно не занимались гуманным решением вопроса с бездомными животными.

"Все время животных отстреливали, травили, отлавливали и уничтожали самым зверским способом .Мало того,что это были негуманные, варварские и нецивилизованные методы, так еще и результата, т.е. отсутствия животных на улицах, они не давали. А все потому, что, как исследовали этот вопрос международные организации, не было правильного подхода, а именно одновременных шагов. То, о чем я говорила – стерилизация, вакцинация, регистрация и т.д.", – говорит зоозащитница.

В стране катастрофически не хватает приютов

Коммунальных приютов в Украине очень немного, а те, которые есть, находятся в плачевном состоянии и могут вместить в себя всего несколько десятков животных. Так, самый крупный приют – это "Сириус", который находится недалеко от Киева, в селе Федоровка.

"Приют "Сириус" – самый крупный, к сожалению, в Украине приют. У нас больше 2500 животных: собаки, коты, кролики, козы. В общем, принимаем всех, кому нужна помощь.Основан он в 2000 году, находится на 4 га территории. Занимается спасением животных, лечением, стерилизацией, социализацией, устройством животных, вакцинацией, причем не только своих животных: помогаем также населению Киева и Киевской области. Активно занимаемся зоозащитной деятельностью, участвуем в разработке законодательных актов. Сейчас у нас два больших проекта: делаем проект постройки приюта (вместо временных вольеров хотим создать уютный, современный приют), и проект, совместный с animal-id, по регистрации и адопции животных "Сириуса", – рассказала нам Александра Мезинова.

Также "Сириус" заканчивает проект по созданию нового, удобного сайта, который будет постепенно наполняться всей необходимой информацией. Руководительница "Сириуса" Александра Мезинова говорит, что за месяц к ним в среднем попадает 40 собак и 16 котов, а вот семьи находит намного меньше животных – 10 собак и 8 котов.

"Сейчас мы активизировали свои усилия и стараемся увеличить цифры пристройства, ведь это самое важное, чтобы животные не консервировались в приюте, не проживали в нем жизнь, а находили семьи. Мы сейчас ищем пиар-менеджера, который бы нам помог", – пояснила Мезинова.

Меньше всего бездомных животных в западной, а больше – в южной части страны

Существенно усложняет ситуацию и то, что в Украине не проводится адекватная и полномасштабная регистрация как домашних, так и бездомных животных. Из-за этого назвать точные цифры и оценить масштаб проблемы довольно сложно.

"Нам необходимо провести подсчет, необходимо зарегистрировать и домашних, и бездомных животных. Ведь если вы посмотрите на улице, очень часто бездомными бывают и породистые животные, соответственно, это были выброшены ненужные щенки, это были выброшены пожилые животные", – отмечает Леся Лисчишина, директор ТОВ "4 лапы Украина".

Сейчас регистрацией животных занимается только волонтерская организация Аnimal Id Info. Так, по последним данным, в Житомире было зарегистрировано 1810 бездомных животных, 40,4% которых стерилизованы, в Виннице 1865 и 15,1% стерилизованных, в Сумах 1665 и 7,4% стерилизованных, в Днепре этот показатель вообще достигает 4963 животных из которых только 12,3% стерилизованы. В Запорожье – 2975, в Николаеве – 4899, в Чернигове – 904.

Фото: pixabay.com

Интересно отметить и то, что меньше всего бездомных животных на Западной Украине – об этом говорят волонтеры и свидетельствуют цифры Аnimal Id Info. Например, во Львове было зарегистрировано всего 412 бездомных, а в Ровно – 879. Эти показатели гораздо ниже, чем по всей Украине, и, в частности, в южной части страны, где в том же Запорожье и Николаеве цифры просто заоблачные.

"В Киеве на пятимиллионный мегаполис в 2016 г. было 2 тыс. животных, в 2017 г. – 2,5 тыс. животных. Конечно, это мало!", – говорит Ася Серпинская, президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины.

Помогать животным может каждый

Пожалуй, отсутствие осознания того, что звери – такие же живые существа, как люди, которых нельзя использовать, бить, мучить и выбрасывать, когда наигрался, это главная проблема современного общества.

В Украине действительно отсутствует законодательная база по защите прав животных, но даже когда законы примут, людям важно понимать, что животные – это не вещи. Почему-то у нас привыкли считать, что выбросить на улицу маленьких котят – это, практически, благое дело, ведь ты их не убил. Однако такие котята вряд ли проживут больше нескольких суток, если не попадут в руки волонтеров или просто тех, кому небезразлична их судьба.

Для того, чтобы не допустить увеличения количества бездомных животных, в первую очередь нужно:

принять соответствующие законопроекты, которые обеспечат защиту прав животных, а те, кто их обижает, смогут понести наказание;

зарегистрировать всех бездомных и домашних животных, чтобы в будущем было легче их идентифицировать и находить;

регулировать численность животных не эвтаназией, а стерилизацией, не допуская, чтобы бездомные животные плодили новых бездомных щенков и котят.

Кроме того, завидев на улице брошенных животных, не проходите мимо. По мере возможности, помогать могут абсолютно все. Так, если в подвале вашего дома кошка привела котят, не обязательно звонить всем волонтерам в панике, чтобы с ними что-то сделали и куда-то забрали. В Украине нет приютов в таком количестве, чтобы обеспечить дом для всех животных, которых выбрасывают на улицы.

Поэтому, если вы видите бездомное животное на улице, около дома, во дворе и т.д., вы вполне можете ему помочь. Сделайте фотографию и выложите ее в тематические группы в социальных сетях - возможно, животное потерялось, и хозяин его найдет. Если же нет, всегда могут найтись те люди, которые захотят забрать животное себе. Также вы всегда можете подкармливать бездомных животных, обустраивать места для ночлега в холодное время года и просто помогать по мере возможностей, ведь для этого не обязательно быть волонтером или иметь свой приют, достаточно просто не проходить мимо тех, кто в этом нуждается.