Почему украинцы во время пандемии покупают чеснок

Украинцы во время карантина стали чаще покупать чеснок. Журналисты "Ранку з Україною" поинтересовались, почему продукт стал таким популярным в последнее время и сколько он теперь стоит.

"Лук и чеснок всегда ели, когда болели", – говорит одна из жительниц Киева.

"Он поддерживает организм, почему бы не попробовать в это время", – говорит еще одна жительница столицы Светлана.

Чеснок покупают массово, и он подорожал. Молодой чеснок можно увидеть в продаже по цене более 120 грн/кг.

Чеснок очень полезен, так как он содержит аллицин, который борется со многими вирусами и укрепляет иммунитет, объясняет диетолог Яна Кравченко. Но дорогому чесноку есть дешевая альтернатива.

"Аллицин также содержится в луке, обычно в меньших количествах, но он там есть", – говорит диетолог Яна Кравченко. В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 7 апреля

А еще чеснок содержит много фитонцидов. А их может заменить обычная зелень рукколы, петрушка и кинза.

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