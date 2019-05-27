Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Несмотря на постоянное усиление полиции новыми кадрами, машинами и даже новыми немецкими пистолетами-пулеметами, ситуация в стране с разбоями и гарбежами остается сложной. Лишь зарегистрированных случаев грабежа за первые четыре месяца года — 3170. При этом многие пострадавшие от грабежей говорят, что полиция не всегда спешит их фиксировать.

На днях от подобного нападения пострадала киевская журналистка.

"Вечером около 23:00 я спускалась по ступенькам на станцию метро "Контрактовая площадь" в Киеве, а мне навстречу поднимался молодой человек. Сначала он мне даже улыбнулся, но уже спустя мгновение схватил меня и рванул на моей шее золотую цепочку, — рассказала нам пострадавшая Галина С. — Нападавший порвал одежду, но цепочка осталась целой. Он стал убегать, я погналась за ним, крича, чтобы прохожие, которых было достаточно много, задержали его. Но никто не отреагировал. Налетчик сбежал, я вызвала полицию. Приехали не патрульные, а сотрудники райотдела".

По словам пострадавшей, они попросили ее под диктовку написать отказ от обращения.

"Мотивировали это тем, что, мол, уже поздно, что мне придется ехать в участок и, скорее всего, я опоздаю на последнее метро. Я настояла на написании заявления, чтобы нападавшего все-таки искали, ведь в том месте множество видеокамер наблюдения, и чтобы от него не пострадали другие люди" — возмущается потерпевшая.

Опрошенные нами полицейские рассказали, что ситуация сейчас далеко не радужная.

"Есть подразделения, где дефицит кадров составляет 50% (!) от необходимой численности штата. Например, в Киеве вместо 900 участковых — лишь около половины, не хватает кадров и в подразделении, которое борется с наркотиками. Почему полицейские иногда предлагают, чтобы пострадавший написал отказ от обращения? Сейчас основные силы полиции бросают в основном на раскрытие убийств и прочих тяжких преступлений", — рассказали нам копы.

Добавив, что наплыва желающих работать участковыми нет — кандидатов смущают невысокие зарплаты. Также полицейские привели примеры того, как полицейские, которые несли службу на центральных вокзалах Киева и Львова, отказывались принимать заявления от пострадавших граждан.

"Там немного иная ситуация была — полицейские подозреваются в сговоре с ворами. Сейчас эти дела расследуются", — рассказали нам силовики.

В МВД об этих проблемах в курсе. Глава Нацполиции Сергей Князев, например, в интервью "Сегодня" обещал, что следствие будет реформировано так, чтобы пострадавший почувствовал помощь полиции, а виновные были пойманы и наказаны.

"Не "светить" деньгами и золотом"

Как узнали "Сегодня", в региональных управлениях патрульной полиции составили памятки для граждан, в которых силовики советуют, как не стать жертвой уличного грабителя. Перечень советов полицейские публикуют на своих официальных страницах. Например, уточняют, что чаще налетчики выбирают себе в жертвы тех, кто упорно "светит" в общественных местах дорогим телефоном, кто вечером идет в малолюдном месте с украшениями на шее, кто не носит сумку через плечо, кто демонстрирует содержимое кошелька в транспорте или другом общественном месте. Патрульные подчеркивают, что советуют пострадавшим набирать 102 без промедлений, потому как у любого грабежа есть шанс быть раскрытым лишь по горячим следам.

"Если этого сделать не удалось, то нелишне будет заглянуть в ближайшие ломбарды. Многие грабители сбывают свои трофеи в первые часы после кражи", — рассказали нам полицейские.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что с наступлением тепла у полиции прибавилось работы. Патрульные говорят, за одну ночь экипаж может выезжать на вызовы до 15 раз.

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