Почему украинских военных вызывают на допросы в Генпрокуратуру

Защищал страну от пророссийских наемников – получи подозрение и от украинской прокуратуры

Военные, на которых имеет зуб следственный комитет России, оказывается, ходят на допросы к украинским следователям по тем же делам. Как такое возможно?

За время войны следком России возбудил более двухсот криминальных дел против украинских военных, офицеров и даже экс-премьер-министра и главы МВД. Их будет преследовать и украинское правосудие?

Ни для кого не секрет, что следственный комитет России пачками возбуждает уголовные дела против украинских военных. Якобы за геноцид, преднамеренные обстрелы мирных граждан и нарушения правил ведения войны. На это особо никто не обращал внимания, да и не сильно задумывались, для чего это делается. Но по российским обвинениям бойцов начали вызывать на допрос в украинскую Генеральную прокуратуру.

2015 год. Окрестности Докучаевска. Оборону держит 72-я механизированная бригада. Подразделение наносит значительный урон боевикам, а российский следственный комитет возбуждает уголовное дело против заместителя командира бригады Александра Самарского.

Батальон Олега Громадского тоже успел потрепать боевиков. Командир успешно выполнял свои обязанности по защите страны, а потом его тоже вызвали на допрос.

По его словам, по представлению следственного комитета Российской Федерации для уточнения в качестве свидетеля данных. Совпадают эти данные, которые находятся в следственном комитете РФ.

И тут всплывает один очень интересный факт. После развала Советского союза Украина и Россия подписали множество документов о сотрудничестве. Один из них договор о правовой помощи от 1993 года.

"Возникает необходимость допросить, или выполнить какие-то следственные действия на территории другого государства направляется соответствующий документ ходатайство о правовой помощи. Другая сторона принимает на себя обязательства выполнить эту правовую помощь", – поясняет Анатолий Маркевич, бывший военный прокурор.

Это что, подыгрывание российским следственным органам во время войны?

С запросом журналисты обратились в украинскую военную прокуратуру.

Евгений Котенко, заместитель начальника управления главной военной прокуратуры подтверждает – обращения со стороны России были, и есть. И уверяет, что ни одно международное правовое поручение из Следственного комитета Российской Федерации по нашим военным не было выполнено. Они были все возвращены. Как безосновательные.

Но зачем тогда эти допросы? Неужели человека, который сражался за свою родину теперь могут преследовать российские правоохранители с помощью украинских?

Разъяснить ситуацию взялся бывший зам военного прокурора центрального региона Анатолий Маркевич.

"Ситуация действительно достаточно опасна потому что Россия решила, что она по принципу универсальной юрисдикции вправе расследовать международные военные преступления якобы совершенные гражданами Украины на территории Украины", – говорит он.

Хотя по законам, никакая другая страна возбуждать уголовные дела, по событиям, произошедшим на территории Украины, не имеет права.

Отзывы военных о вызовах на допрос довольно неоднозначны.

"У офицеров начинается мнение , зачем мне оправдываться перед кем-то, перед какой-то страной агрессором и так далее. А с другой стороны, возможно, они что-то больше знают, чем мы", - говорит Александр Самарский, заместитель командира 72 бригады.

В военной прокуратуре стоят на своем – никакого сотрудничества со следственным комитетом России нет. Говорят, их цель совсем другая.

"На самом деле Генеральной прокуратурой Украины расследуется уголовное производство в отношении должностных лиц следственного комитета РФ, незаконно пытаются привлечь к уголовной ответственности наших военных. Незаконно", – говорит Евгений Котенко, заместитель начальника управления главной военной прокуратуры.

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Но, даже на самые нелепые обвинения не реагировать нельзя – говорят в прокуратуре. Россия может обратиться в международные судебные и правоохранительные инстанции. Прецедент есть.

Муж Дианы Маркив был в числе первых, кто поехал защищать страну на Донбасс.Через три года войны долгожданный отпуск. Возможность познакомить молодую супругу с родственниками, которые живут в Италии. Но, по прилету случается то, чего не ожидал никто.

Виталия Маркива задерживают итальянские правоохранители. Подозревают в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли, который погиб в 2014 году в Славянске под минометным обстрелом. Вопрос, откуда у итальянцев появились такие подозрения?

В 2014-м у Нацгвардии не было минометов, но Маркив уже 11 месяцев сидит под арестом. И где гарантия, что другой украинец, воевавший на Донбассе, при выезде заграницу не станет узником?

Это цитата из интервью представителя следкома России, в которой они объясняют свои действия. "Устанавливается личность украинского военнослужащего, потом, после его заочного ареста и объявления в международный розыск, направляются необходимые документы в Интерпол для организации его розыска", -

Светлана Петренко, официальная представительница Следственного комитета РФ.

Именно этим свои допросы и объясняет военная прокуратура. Если российские правоохранители подадут в международный криминальный суд на украинских военных, у прокуроров уже будет, чем их защищать.

Специально для этого было создано специальное подразделение.

Бывший заместитель военного прокурора Маркевич считает, что это правильно, только делать это нужно было на много раньше.

В Генеральном штабе говорят, что решение вопроса исключит в будущем случившееся с Виталием Маркивым. Но и риски есть.

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Напомним, что ранее в Минобороны прокомментировали заявление о массовых суицидах среди военных.