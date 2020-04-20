Почему увольняются украинцы: названы причины

Согласно исследованиям hh.ua|grc, которое проводили в конце 2017 года, 44% респондентов меняют работу раз в 2-4 года, а каждый пятый украинец меняет работу раз в год или даже чаще.

Украинцы уходят с работы по разным причинам: одни хотят сменить сферу деятельности, другие мечтают о карьерном росте, а третьи рассчитывают получать зарплату побольше. Результаты исследования гласят, что 50% опрошенных называют главной причиной для смены работы низкую заработную плату.

"Почти столько же респондентов (45%) сообщили, что поменяют работодателя, если почувствуют застой на текущем месте работы. А вот переманить интересным предложением от другой компании можно 39% опрошенных. Еще треть опрошенных (33%) готовы будут сменить работу, если их деятельность не будет приносить удовольствие. Почти столько же (32%) не будут мириться с некомфортной атмосферой внутри коллектива", — отмечают аналитики.

А вот не слишком популярными причинами для увольнения оказались большая нагрузка, из-за которой уходит всего 8% работников, и личные проблемы, по причине чего меняют работу 4% респондентов.

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И хотя незаменимых людей нет, аналитики отмечают, что порой работодателям куда выгоднее удержать сотрудника, который задумывается об увольнении, чем искать на его место кого-то другого, обучать его и вводить в курс дела.

Так, 57% респондентов указывают, что готовы остаться в компании, если им повысят зарплату, 44% не будут увольняться при условии новых перспектив развития, а 35% готовы остаться, если их повысят.

"Еще 31% опрошенных заявили, что они могут остаться в компании, если их заработная плата будет регулярно пересматриваться, а 28% могут удержать определенные бенефиты, а именно: компенсация расходов на обучение, курсы или тренинги", — отмечают эксперты.

В то же время наименее действенными способами предотвращения увольнения оказались наличие развозки от дома до работы и обратно, проведение корпоративов, совместных праздников и активностей.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "За что увольняют украинцев и почему они сами уходят с работ".

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Напомним, недавно мы рассказывали о том, как украинцы могут обезопасить себя от различных вирусов, работая в офисе:

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