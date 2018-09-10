Почему военные уходят из ВСУ: эксперт назвал причины

Валентин Бадрак также рассказал, что делать, чтобы армия была укомплектованной даже при меньшем количестве военнослужащих

Причиной увольнения офицеров и солдат из украинской армии является недостаточная финансовая и социальная мотивация, а также "советчина" в ВСУ.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

По его словам, ситуация в оборонно-промышленном комплексе влияет и на саму армию, так как если бы ВСУ перешли быстро на современнейшие системы вооружения, то можно было бы обходиться меньшим количеством личного состава и более профессионально подготовленным. Также эксперт считает, что украинская армия, несмотря на попытки перейти на стандарты НАТО, все еще не ушла от советского типа: такое же пренебрежительное отношение к военнослужащим.

"Ведь мы еще в 2014 году обращались ко всем структурам власти с тем, чтобы людей, которые получили боевой опыт, прошли войну, оставить в армии, создав, таким образом, боевое ядро профессиональной армии. Этого не произошло. Не были созданы условия, начиная от уставов советского типа, привлечения солдат для каких-то хозяйственных работ, как в Советском Союзе. Ночью убирают снег или чистят картошку на кухне, а утром маршируют на плацу, боевая подготовка выполняется на микроскопическом уровне", – сказал Бадрак.

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Военный эксперт отметил, что Украина стала переходить на около 170 стандартов НАТО, но в итоге отплыв кадров из ВСУ сигналит о том, что что-то не так. По его мнению, нужна хорошая мотивация для военнослужащих – одной из главных проблем является жилье для офицеров

"К сожалению, солдат хорошо видит, что страна разделена глубокой пропастью: одни на передовой, а другие в это время сидят в ресторанах и ночных клубах. Это все нельзя утаить. Если это существует, значит, нужно создать такие условия, чтобы человек, который идет на войну, знал, что он получит компенсацию, страховку и так далее. Солдат должен понимать, что если он стал Героем Украины, в бою проявил себя так, что ему было присвоено это звание, то он получает и какой-то денежный эквивалент к этому званию. Тогда он осознанно шел бы исполнять свой долг", – объяснил он.

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Бадрак озвучил неутешительную статистику по небоевым потерям бойцов. Половина погибших в армии за один январь – это люди, которые покончили жизнь самоубийством.

"В профессиональной армии такого не может быть. Это показатель, что армия становится на неправильный путь", – добавил эксперт.

Ранее Сергей Наев рассказывал об изменениях в украинской армии. Войско хорошо обучено и подготовлено к противодействию российской угрозе, что отмечают даже в НАТО, подчеркнул генерал. Он подчеркнул, что также закупаются очень дорогие тепловизоры для военных.

Напомним, на днях президент Украины Петр Порошенко потребовал повысить зарплаты военным в 2019 году на 30%. Он отметил, что не только патриотизм должен держать в контрактной армии украинского военного, но и должное денежное довольствие.