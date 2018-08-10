Почему врачи отказываются выезжать к пациентам на дом: эксперты дали объяснения

Новшества стартовавшей медреформы породили новые жалобы: врачи "первички" все чаще отказываются приезжать на дом, ведь им разрешили самостоятельно определять необходимость визита.

"Была температура 39,3, позвонила доктору, а он отказался приезжать, посоветовал парацетамол. Это законно вообще?" — жалуется Анна Корько из Чернигова и требует у медиков конкретный список болезней, при которых они могут игнорировать вызовы.

"Сегодня" выяснила, в каких случаях терапевты, педиатры и семейные врачи приедут и в каком могут отказать пациенту.

Точного перечня симптомов или болезней, достойных приезда, по данным чиновников и врачей, не существует. В Минздраве на запрос "Сегодня" четких критериев для выезда терапевта к больному не предоставили, в который раз повторив норму о том, что доктор выезжает или не выезжает к пациенту, учитывая медпоказания.

"Врач может дать советы по облегчению состояния по телефону, а уже во время приема в больнице направить на анализы и исследования, уточнить диагноз и назначить лечение. Также он может вызвать экстренную помощь к больному", — добавили в ведомстве.

Сами медики тоже затрудняются назвать все симптомы, при которых они точно приедут к больному.

"Конкретитку привести невозможно — тяжесть состояния оценивается по жалобам и объективным данным: по температуре, давлению, по прошлым диагнозам, длительности обострения, принятию препаратов", — рассказала нам замглавы медсанчасти столичной поликлиники Майя Потолочная.

По ее словам, семейный врач должен знать своего пациента: чем болел, что принимает, когда и на что жалуется, какие симптомы хронические.

"Зная это, можно определить, нужен ли визит домой или нет", — заявила врач.

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А большинство опрошенных нами педиатров считают, что в случае с детьми лучше перестраховаться.

"К малышам лучше ездить на каждый вызов. За 40 лет своей практики я знаю, как это происходит: ребенка нужно обязательно осмотреть, по телефону понять его состояние нельзя", — считает педиатр Лидия Фомичева.

Эксперты же указывают, что идея сделать список состояний, когда врач точно должен приехать, уже звучала ранее.

"Но симптомов и их комбинаций очень много, все случаи уникальны, и их не учесть в одном перечне. Потому было принято решение отдать это на усмотрение доктора, который проучился восемь лет в медвузе и может сам определить, оправдан ли выезд", — говорит секретарь Общественного совета при МЗ Евгений Гончар..

По его словам, сегодня доктора будут выезжать на вызовы к тем пациентам, которые не могут передвигаться: с онкологией, тяжелыми травмами и т. д. Специалист не исключает недобросовестность некоторых медиков, которые могут отказывать безосновательно.

"Но к таким людям перестанут ходить, перезаключат договор. Поэтому такая практика не будет широкой".

Также эксперты советуют в случае необоснованного отказа или несогласия с действиями врача обратиться с жалобой к главврачу поликлиники, звонить на горячую линию Минздрава (0-800-801-333).

За анализы берут деньги

Киевляне также столкнулись с необходимостью платить за анализы из... списка бесплатных услуг. Жительница Соломенского района Елена Викторовна пришла в районную поликлинику на ул. Гарматной сдать общий анализ мочи:

"Всегда он был бесплатным, а тут пришлось заплатить 33,50. Объяснили, что у меня направление от терапевта, а не профильного врача. Сослались на некое распоряжение, по которому услуга будет платной, пока врачи не наберут нужное число пациентов".

Чек оплаты у женщины забрали в манипуляционном кабинете. В поликлинике нам подтвердили: сейчас за анализ мочи нужно платить, но почему появилась эта оплата, не объяснили и предложили обратиться в Минздрав. При этом сама поликлиника пока не присоединилась к медреформе и деньги получает от местных властей, а не от Нацслужбы здоровья.