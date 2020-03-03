Почему запись с камеры наблюдения не поможет наказать вора – полицейские дали ответ

Как наказать мошенника, который вытащил у вас кошелек – доказательная база и огласка

Осторожно, воры! Новости "Сегодня" выяснили, в какое время суток украинцы сильнее всего рискуют лишиться кошелька или мобильного телефона благодаря ворам, которые активизировались. И почему в поиске ловкачей не стоит полагаться на камеры видеонаблюдения.

Ольга показывает видео с камер наблюдения, на нем запечатлено, как ее ограбили. Воровка, прикрываясь кофточкой, расстегнула рюкзак и вытащила оттуда телефон. На все про все ей хватило нескольких секунд. Впоследствии Ольга выяснила, что у воровки есть сообщницы.

"Это три женщины, которые этим "зарабатывают" на жизнь. Они воруют в торговых центрах, на рынках, в общественных местах", – говорит Ольга Железняк, жительница Киева.

С этой информацией Ольга обратилась в полицию. Думала, там обрадуются видеодоказательству, но копы большого интереса к делу не проявили.

"Райотдел говорит, что на сегодняшний день у них есть другие задачи, по поиску других преступлений. У них это не в приоритете", – жалуется Ольга.

Александр – сотрудник уголовного розыска. Лицо на камеру не показывает. Признается: в холодное время года число краж увеличивается. Мол, люди часто оставляют в карманах верхней одежды телефоны и кошельки. А это на руку ворам. Объясняет, почему полиция не задерживает их, даже если инцидент зафиксировали камеры наблюдения:

"Задержать можно только на горячем. При самой краже. Видео не является такой уж сильной доказательной базой. Человек на видео может быть похож. И все". В тренде Боевики обострили ситуацию под Мариуполем: ВСУ понесли потери убитыми и ранеными

Владимир Полищук, бывший сотрудник МВД, говорит, дело не только в слабости доказательств, но и в том, что к таким делам у правоохранителей просто не доходят руки:

"Раскрыть такое преступление нельзя. И возможно, что полиция находит более важные дела – раскрытие каких-то тяжких, особо тяжких преступлений".

А еще, признается эксполицейский, чтобы поощрить копов к поискам преступников и похищенного, нужна огласка. Например, как в недавней истории с певицей Камалией. Когда артистку обокрали в магазине, она подняла на ноги всех, чтобы привлечь внимание к этому случаю. И грабителей за несколько дней нашли.

Напомним, ранее новости сегодня писали о том, как в Киеве мужчины поймали карманника и отдали его полиции. Инцидент произошел в автобусе. Задержанный оказался наркоманом-рецидивистом.

Ранее сообщалось, что карманники в столице орудуют не только в транспорте. Их жертвой можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

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