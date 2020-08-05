Почта в каждый дом: в каких областях появятся передвижные отделения "Укрпочты"

В Черниговской области такие отделения функционируют с 2019 года

Компания "Укрпочта", на автомобиль которой в июле было совершено нападение, запускает 500 передвижных отделений еще в шести областях: Киевской, Одесской, Херсонской, Черкасской, Черновицкой и Закарпатской. Об этом сообщил гендиректор акционерного общества Игорь Смелянский в ходе презентации новых автомобилей Fiat Doblo Maxi в среду, передает "Интерфакс-Украина".

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Общая стоимость инвестиций в мобильные отделения – более 1 млрд грн. Отметим, что в Черниговской области подобные отделения функционируют с 2019 года.

На презентации присутствовал также премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Таких машин планируется 2 тыс. единиц. Это продолжение стратегии более комфортных услуг для людей в пределах Украины. Такие автомобили будут ехать в каждый населенный пункт, в отдаленные хутора, села, где живет менее сотни людей. И чем больше населенный пункт, тем чаще такие автомобили будут приезжать, если там нет отделения", – прокомментировал он.

Премьер добавил, что дооборудование авто проходит в Украине на базе одного из черкасских предприятий, что, как ожидается, увеличит количество рабочих мест. По его словам, каждое мобильное отделение будет сопровождаться тремя сотрудниками – почтальоном, водителем и начальником персонала отделения.

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил, что в планах правительства также увеличить зарплату сотрудникам "Укрпочты" до 70%. Криклий также рассказал о предложении от Европейского банка реконструкции и развития.

"Надеюсь, что уже осенью подпишем соответствующие соглашения, чтобы они также привлекались к финансированию наших сельских отделений, чтобы за этот и следующий год мы могли покрыть всю Украину", – отметил он.

Напомним, в мае Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2788-д, который предлагает дать "Укрпочте" возможность предоставлять финансовые услуги.

В июле в Полтавской области произошло крупное ограбление – неизвестные взорвали автомобиль "Укрпочты" и украли из него более 2,7 миллионов гривен:

Нападение на авто "Укрпочты"

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