Почти 100 тысяч "алиментных" должников не могут выехать за границу

Сегодня, 12:44

Также на неплательщиков действует запрет на вождение транспорта и пользование оружием

Фото: Twitter
Фото: Twitter

Почти 100 000 должникам по выплате алиментов запретили выезжать за границу. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в интервью "5 каналу".

"Сейчас почти 100 000 должников имеют запрет на выезд за границу, запрет на вождение транспортными средствами – около 90 000, запрет на пользование оружием и на охоту – более 80 000", – заявил он.

Также, по словам министра, были введены общественно полезные работы.

"Это для тех, кто, условно говоря, не имеет ничего официального и легальных доходов. И уже, кстати, в Киеве вчера впервые Соломенский суд вынес решение и направил такого горе-отца на 150 часов общественно-полезных работ, а по всей Украине мы составили уже более 8000 протоколов. Уже там первые несколько сотен такого рода должников будут, я думаю, убирать улицы и делать какую-то другую полезную работу для общин, а деньги от их работы будут переводить на счет ребенка", – отметил Петренко.

Кроме того, по словам министра, на данный момент в Украине примерно 3 миллионов детей живут в неполных семьях.

Ранее Владимир Гройсман уже предупредил, что неплательщиков алиментов ждут жесткие наказания и преследования по всем направлениям с целью принуждения платить деньги на детей.

Напомним, в середине декабря 2017 года Верховная Рада приняла законопроект №7277 об усилении защиты прав детей, в котором был прописан механизм усиленной ответственности для неплательщиков алиментов. 4 января 2018 года закон подписал президент Украины.
закон, граница, алименты, выезд

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