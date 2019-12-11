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Почти 25% опорных школ в Украине не отвечают требованиям: в Минобразования назвали причины

11 декабря, 08:38

Виталий Андроник

Органы местного самоуправления должны помочь упорядочить сеть, говорит замминистра

/ Фото: Анастасия Искрицкая

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Сейчас в Украине создана сеть из 840 опорных школ, и этот процесс продолжается. Однако примерно 200 из этих новых учебных заведений не отвечают предъявляемым требованиям. Это связано с тем, что в 2016 году, когда опорные школы только начали создавать, не было четких критериев.

Об этом заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала в комментарии сайту "Сегодня".

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"Мы попробуем вместе с органами местного самоуправления упорядочить эту сеть. В каждой объединенной территориальной громаде должна быть опорная школа, где дети смогут получить качественное образование; которая будет оборудована современными кабинетами, где будет соответствующий педагогический состав, и которая дает качественные результаты образования. По нормативным документам другие школы будут начальными. Они будут филиалами опорной школы", – объяснила Любомира Мандзий.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в 2020 году каждом районе планируется выбрать в качестве "опорных" крупные школы , где нет дефицита учителей по каждому предмету, и развивать именно такие школы. При этом обещают организовать подвозку детей к опорным школам специальными автобусами из всех окрестных населенных пунктов. В то время как небольшие сельские школы, где один учитель преподает порой по несколько предметов, будут постепенно сокращать.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Часть могут закрыть: что будет со школами в селах".

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образование школа реформа образования

Источник: Сегодня

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