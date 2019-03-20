Почти +30 в апреле и похолодание в мае: какой будет погода до конца весны
Климатологи рассказали, что в ближайшие два месяца украинцев ждут сюрпризы приятные и не очень
Весна в Украине ожидается по плану – без неожиданных снежных сюрпризов или морозов. В апреле температура будет достигать почти 30 градусов, теплый будет и почти весь мая, но ближе к лету похолодает. Об этом рассказал на пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.
По ее словам, в конце марта – начале апреля могут быть и заморозки, а середина апреля будет очень теплой – от 20 до 28 градусов тепла. Она отмечает, что в том месяце среднесуточная температура будет выше нормы на два градуса
Также Мартазинова прогнозирует теплой и начало мая – будет сохраняться высокая температура, но уже в 20-х числах ожидается похолодание с дождями и сильным ветром, возможно, и градом. Среднемесячная температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы и составит от 15-17 градусов на западе и до 17-18 на остальной территории страны.
Климатолог также добавила, что количество осадков будет постепенно сокращаться и в целом в апреле их будет не много, особенно со второй половины месяца. Со средины мая норма осадков стабилизируется и сохранится до средины июня на уровне 1-2 миллиметра в день.
Напомним, несмотря на довольно теплую погоду с первых дней марта, в начале месяца в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях фиксировались страшные разрушения, была даже жертвы.
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