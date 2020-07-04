Почти 40-градусная жара и град: синоптики предупредили об опасной погоде на выходных

В субботу, 4 июля, непогода продолжит бушевать в Украине. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о первом, желтом уровне опасности в столице и Киевской области.

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По данным Укргидрометцентра, утром 4 июля в Винницкой области, а также в западных и северных областях пройдут грозы. Днем непогода доберется и до Одесской области. Во время гроз в отдельных районах пройдет град и шквалы 15-20 м/с.

Несмотря на осадки, температура останется высокой по всей стране: синоптики прогнозируют 28-38 градусов. Менее жарко будет только на западе – 23-26 градусов.

В воскресенье, 5 июля, температура будет держаться на том же уровне, однако непогода немного отступит. Дожди с грозами ожидаются только в Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. На остальной территории будет сухо с небольшой облачностью.

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Напомним, мы писали, что июнь в Киеве вошел в ТОП-10 самых жарких месяцев за последних 140 лет.

Кроме того, недавно Одесса "поплыла" после ливня, а в области пронесся смерч. Водой залило улицы Балковскую и Приморскую, а на Таможенной площади появилось "озеро".

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