Почти 400 украинцев вернулись домой: в МИД похвастались успехами
Внешнеполитическое ведомство призывает граждан верить в том, что консул – их друг, который придет на помощь
Благодаря работе украинских консулов в других государствах 394 граждан Украины смогли вернуться на родину, сообщили 18 января в Facebook Министерства иностранных дел.
В пресс-службе внешнеполитического ведомства отмечают, что среди возвращенных были 64 украинских моряка и 13 лиц, ставших жертвами торговли людьми.
"Дипломатия – сложный механизм. Но граждане Украины могут быть уверены, что консул Украины – это друг, который придет на помощь!" – заверили в МИД.
Эта же работа объясняет и то, почему Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Россией
"Важно понимать, что дипотношения с Россией не следует путать с дружбой. Это политический инструмент, который мы используем в той мере, в какой это соответствует интересам Украины", – привели в пресс-службе слова главы ведомства Павла Климкина.
Напомним, что на прошлой неделе, благодаря работе украинского МИД, на родину вернулся одессит Андрей Новичков, освобожденный из тюрьмы в Иране.
Мы также писали, что спустя больше года под арестом прошлым летом в Украину вернулись 26 членов экипажа контейнеровоза Mekong Spirit, задержанных греческими пограничниками по подозрению в контрабанде оружия.
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