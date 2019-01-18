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Почти 400 украинцев вернулись домой: в МИД похвастались успехами

Сегодня, 19:28

Внешнеполитическое ведомство призывает граждан верить в том, что консул – их друг, который придет на помощь

Фото: AFP
Почти 400 украинцев вернулись домой: в МИД похвастались успехами //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/20a/df2/5c420adf2df31.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/20a/df2/5c420adf2df31.jpg Украина Внешнеполитическое ведомство призывает граждан верить в том, что консул – их друг, который придет на помощь

Благодаря работе украинских консулов в других государствах 394 граждан Украины смогли вернуться на родину, сообщили 18 января в Facebook Министерства иностранных дел.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства отмечают, что среди возвращенных были 64 украинских моряка и 13 лиц, ставших жертвами торговли людьми.

"Дипломатия – сложный механизм. Но граждане Украины могут быть уверены, что консул Украины – это друг, который придет на помощь!" – заверили в МИД.

Эта же работа объясняет и то, почему Украина до сих пор не разорвала дипломатические отношения с Россией

"Важно понимать, что дипотношения с Россией не следует путать с дружбой. Это политический инструмент, который мы используем в той мере, в какой это соответствует интересам Украины", – привели в пресс-службе слова главы ведомства Павла Климкина.

Напомним, что на прошлой неделе, благодаря работе украинского МИД, на родину вернулся одессит Андрей Новичков, освобожденный из тюрьмы в Иране.

Мы также писали, что спустя больше года под арестом прошлым летом в Украину вернулись 26 членов экипажа контейнеровоза Mekong Spirit, задержанных греческими пограничниками по подозрению в контрабанде оружия.

торговля людьми, рабство, украинцы за границей, работорговля, МИД Украины

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