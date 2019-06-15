Почти 70% украинцев одобряют безвиз – опрос

Польшу посетило более 40% граждан, которые хоть раз выезжали за границу в последние 2 года

Почти у половины украинцев нет загранпаспорта, а более 70% ни разу не выезжали за границу в течение последних двух лет. Это данные исследования команды "Сегодня" и американской социологической компании Edison Research.

Мы также спросили у граждан, как они относятся к безвизу. Более 68% одобряет такую возможность. Почти треть относятся к нему нейтрально. И только 2,5% – отрицательно. Что касается стран, куда украинцы сейчас чаще всего путешествуют, это Польша. Соседнюю страну посетило более 40% граждан, которые хоть раз выезжали за границу в последние 2 года. Еще в первой пятерке Египет, Германия, Россия и Турция.

Как сообщалось, новости "Сегодня" на канале "Украина" начали уникальный исследовательский проект совместно с международной компанией Edison Research, среди клиентов которой ВВС, Apple, Google и CNN. Ежедневно, начиная с 8 апреля, на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" публикуются результаты опросов об изменениях в восприятии украинцев актуальных событий и ситуации в стране.

Ранее мы писали о том, что в Госпогранслужбе отчитались о результатах безвизового режима Украины с ЕС.

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