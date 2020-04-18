Почти 80% умерших от COVID-19 в Украине имели другие заболевания: подробности

В стране от коронавируса скончались 133 человека

Большинство умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине имели сопутствующие заболевания. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"По всем летальным случаям, которые есть в стране, около 78% людей сегодня имели сопутствующие заболевания. Прежде всего, это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек", – рассказал он.

Министр отметил, что в основном умирают люди, которые находятся в группе риска.

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"Поэтому мы обращаемся к людям, которые имеют такие заболевания, максимально придерживаться карантина, а также при появлении первых симптомов сразу обращаться к врачу", – добавил он.

Также мы сообщали, что в Украине коронавирусом заразились 978 медицинских работников. За прошедшие сутки заболели 99 сотрудников лечебных учреждений.

Всего в стране коронавирус подтвердили у 5106 человек. За сутки в стране зафиксировали 444 новых случая заражения. Скончались от инфекции 133 человека, 275 пациентов удалось вылечить.

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