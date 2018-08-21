Почти каждый четвертый украинец считает "Евро-2012" весьма положительным для имиджа Украины событием

Чемпионат Европы по футболу 2012 года был главным событием, положительно повлиявшим на имидж Украины, считает почти каждый четвертый украинец (23%).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией в сфере маркетинговых исследований Kantar TNS в июле 2018 года.

В то же время 21% респондентов назвал Евромайдан 2014 года самым положительным для имиджа Украины событием за последние 25 лет. Майдан 2004 года таковым считают 4% опрошенных.

По мнению 15% украинцев, наиболее положительно на имидж Украины повлияло проведение песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году, для 6% таким событием было "Евровидение" 2005 года, а для 7% – принятие Конституции в 1996 году.

Обретение Украиной независимости считает самым позитивным для имиджа Украины событием 0,2% опрошенных.

В то же время 21% респондентов не ответил на этот вопрос.

В ходе исследования было опрошено 2500 респондентов со всей Украины.

Напомним, в этом году Украина отмечает 27-ю годовщину независимости, поэтому в параде на Крещатике примут участие 4,5 тысячи украинских военных и будут представлены 250 единиц военной техники.

Также сообщалось, что президент Петр Порошенко примет военный парад в Киеве.