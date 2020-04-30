Почти летнее тепло и грозы: чем удивит погода в последний день апреля (карта)

Украину сегодня, 30 апреля, накроют сильные дожди и грозы. Несмотря на это, в стране будет тепло. Местами синоптики прогнозируют до 23 градусов тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"30 апреля в западных, днем также и в северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях кратковременные дожди, местами грозы", – говорится в сообщении.

Ветер в стране ожидается южный, в западной части с переходом на северо-западный, со скоростью 7-12 м/с. А в Карпатах прогнозируют порывы 15-20 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 18-23 градусов тепла. В западных областях будет прохладнее – тут ожидаются 15-20 градусов тепла.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы сообщали, что 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Как бушевала погода на столичных Позняках – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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