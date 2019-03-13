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Почти летняя температура: когда в Украине значительно потеплеет

Сегодня, 16:00

До конца текущей недели установится настоящее весеннее тепло, хотя в некоторых регионах будет дождливо

Фото: Pixabay
Почти летняя температура: когда в Украине значительно потеплеет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/90c/67e/5c890c67ea94c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/90c/67e/5c890c67ea94c.jpg Украина До конца текущей недели установится настоящее весеннее тепло, хотя в некоторых регионах будет дождливо

Дожди, которые придут в Украину с Запада, на несколько дней заполонят половину страны, но к концу недели они уйдут. Вместе с этим значительно потеплеет, а с понедельника, 18 марта, в Украину придет настоящее тепло. Температура местами будет достигать +17-19 градусов. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в четверг, 14 марта, на западе Украины и в части центральных и северных регионов прогнозируют дожди. На остальной территории без осадков. Но вместе с тем по всей стране потеплеет на 2-3 градуса и в среднем будет до +6-9 градусов.

В пятницу, 15 марта, потеплеет еще на пару градусов – до +8-11 в среднем. Дожди останутся на западе Украины и возможны в некоторых регионах востока страны.

А уже в субботу, 16 марта, дождливая и пасмурная погода будет преобладать почти на всей территории страны. Исключением станут лишь южные регионы. На большей части страны температурный режим останется на уровне предыдущего дня. А вот на востоке Украины временно похолодает до +6-8.

В воскресенье же, 17 марта, в Украину нагрянет настоящая теплая весна. Дожди уйдут, а воздух прогреется почти в два раза сильнее. Местами температура будет достигать +17-19 градусов. Дождей не прогнозируют нигде.

В понедельник, 18 марта, погода будет такой же теплой и солнечной, как накануне. Дождей не прогнозируют, а столбики термометров местами покажут "нереальные", как для марта +18-19 градусов тепла.

Напомним, что со среды, 13 марта, воздушные массы, принесшие ураганы в Украину, отступили, и погода начнет налаживаться. На днях в Украине разгулялся ураганный ветер, местами его скорость переваливала за 30 м/с. Во многих областях – страшные разрушения, есть жертвы.

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Тег погода, тепло, весна, дожди, температурный режим

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