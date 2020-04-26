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Уровень заражения COVID-19 в Украине вторые сутки почти одинаков: данные МОЗ

26 апреля, 09:27

Юрий Божко

За сутки заражено около 500 человек

Опубликованы новые данные по заражениям, погибшим и выздоровевшим от коронавирусной инфекции в Украине.

По данным пресс-службы Минздрава, по состоянию на 9:00 26 апреля в Украине 8617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 492 новых случая.

В субботу, 25 апреля, было зафиксировано 478 новых зараженных, тогда как в пятницу эта цифра составила 477.

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В лидерах продолжают оставаться Черновицкая область и Киев.

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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 26 апреля

Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

В то же время в Украине начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19. Согласно предварительным выводам ученых и производителей, украинский препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирусная инфекция. Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

А тем временем в Украине продлили карантин до 11 мая. В правительстве заявили, что, согласно прогнозам Национальной академии наук, пик коронавируса ожидается на первые дни мая, поэтому ограничения продлили до середины месяца

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