Почти тропические ливни: синоптики дали прогноз до понедельника

Дожди и грозы пройдут по всей Украине и затянутся на несколько дней до начала следующей недели

Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Начиная с четверга, 4 июля, жара уйдет из Украины и не смену придет комфортное тепло. Но уже к выходным атмосферный фронт с Севера вместе со снижением температуры принесет дожди, которые, по прогнозам, затянутся на несколько дней. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, в четверг, 4 июля, в Украине прогнозируют в основном сухую и теплую погоду. Исключением могут быть юго-восточные регионы, где возможны грозовые дожди. Прохладнее всего будет на севере и западе страны – там в некоторых районах днем температура не превысит +22-24. На остальной территории в среднем будет до +26-28 тепла.

В пятницу, 5 июля, с северо-запада в Украину придет атмосферный фронт с дождями и грозами. Сухо и солнечно будет лишь в некоторых регионах центра Украины и на юго-востоке. На остальной территории – дожди. Температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня.

В субботу, 6 июля, дожди на время уйдут из части центральных и северных областей. На остальной территории Украины – прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха будет неизменной и на уровне предыдущих дней.

В воскресенье, 7 июля, часть центральных регионов и юго-восток Украины будут подсушиваться, а вот остальная часть страны будет мокнуть. При этом температура воздуха будет достаточно высокой. На западе до +25, на остальной территории от +27 до +31.

В понедельник, 8 июля, ливневые дожди прогнозируют по всей Украине за исключением Крыма. Вместе с дождями придет и снижение температуры на 3-5 градусов. Теплее всего будет на юго-востоке – до +28. На остальной территории от +24 до +26, на западе страны до +22.

Отметим, что сильная жара еще долго продержится в Украине. В комментарии сайту "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз до середины августа. По его словам, за весь месяц ожидается лишь одно снижение температуры на три-четыре дня.

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