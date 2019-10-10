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TruCam в действии: около тысячи водителей подали в суд на полицейских

10 октября, 18:09

Игорь Серов

Водители считают, что им приписывают чужие нарушения

/ Фото: mvs.gov.ua

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За последний год больше 970 украинских водителей оспаривали в судах свои нарушения, связанные с превышением скорости и зафиксированные измерителем TruCam.

Об этом сообщается в Едином госреестре судебных решений – начиная с октября 2018 года здесь опубликованы более 970 соответствующих решений судов. То есть, ежемесячно свои нарушения оспаривают в среднем 60 водителей. Свои претензии они аргументируют тем, что радар "приписал" им чужое нарушение. Опрошенные нами полицейские подтвердили, что часть водителей начинают оспаривать нарушение прямо на месте.

"Они заявляют, что радар якобы ошибся. Мол, скорость превысил другой водитель, который ехал рядом. Не соглашаясь с нарушением, подают в суд, но, как правило, суды отказывают им", – рассказали нам патрульные.

По данным заместителя главы Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, с октября прошлого года копы составили более 302 тыс. протоколов на водителей, превысивших скорость. Всего в Украине сейчас работают 100 лазерных измерителей скорости TruCam.

Более подробно читайте в статье "Штрафы за нарушение ПДД увеличат: поможет ли это уменьшить число аварий".

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Источник: Сегодня

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