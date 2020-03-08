Почти везде дожди, но до +18: синоптики уточнили прогноз на 8 марта

Сегодня погода подпортит впечатление от праздника, но будет тепло

Погода в Украине сегодня подпортится – дожди пройдут почти по всей территории страны, зато в большинстве областей будет по-весеннему тепло. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Свежее всего сегодня ожидается температура воздуха в западных областях – 8-11 градусов. Там сухо будет только в Ровенской и Волынской областях, а так везде дождь.

Зальют дожди и северные с центральными областями, а температура воздуха будет на пару градусов выше – до +13. Только в Кировоградской области аж до +18. В Киеве дожди и 9-11 тепла.

Реклама

А вот на востоке и юге будет настоящая весна: температура воздуха 15-18 градусов и практически везде сухо и временами будет выходить солнце. Только в Одесской области может покапать.

Отметим, что погода удивляла украинцев не только осенью, но и зимой – аномально теплая температура воздуха, дожди и практически без снега. Мы собрали подборку погодных рекордов осени и зимы.

А тем временем весна в Украине удивляет не меньше, чем предыдущие месяцы. Начался март с аномально высоких температур. Но что ждет украинцев дальше? Синоптики сделали прогноз до конца весны.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама