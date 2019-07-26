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Под Черниговом горел "Нежинский жиркомбинат"

26 июля, 08:37

Через час пожар был локализован

Фото mynizhyn.com
Фото mynizhyn.com.

В четверг вечером, 25 июля, в городе Нежин на территории ПАО "Нежинский жиркомбинат" возник пожар в складских помещениях с подсолнечной шелухой на площади 2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Через час пожар был локализован.

После этого, в 01 час. 25 мин. уже 26 июля пожар ликвидирован.

Спасатели добавляют, что жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекалось 13 единиц техники и 45 человек, из них от ГСЧС 10 единиц техники, 41 человек личного состава и вертолет МИ-8 с водосливным устройством.

Напомним, в Киеве во вторник, 23 июля, во второй половине дня вспыхнул пожар в жилом семиэтажном доме в центре города на Кловском спуске, 14/24. По предварительной информации, в квартире, где произошло возгорание, обнаружен труп человека.

Как мы писали ранее, в селе Камплица Змиевского района женщина попыталась потушить пожар самостоятельно и получила сильные ожоги.

Также в прошлом месяце в Буче под Киевом произошел мощный пожар в металлическом ангаре. Пожар произошел в ангаре и быстро начал распространяться на всю его территорию площадью 1600 "квадратов". Предварительно установлено, что загорелся склад с одеждой, бывшей в употреблении. В тушении были задействованы 30 пожарных и 9 единиц техники. Тушение осложнялось тем, что пожарным приходилось разгребать горы тлеющего секонд-хенда, чтобы хорошо залить его водой. Бойцы фактически вручную переворачивали большие тюки с одеждой. Причину возгорания и сумму нанесенного ущерба будут устанавливать сотрудники полиции.

Как сообщалось ранее, в Украине ежедневно горят 70 домов, 13 машин и погибают пять человек.


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Тег пожар, Чернигов, нежин, комбинат, тушение

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