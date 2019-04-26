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Под Донецком "королевская" бригада ВСУ уничтожила БМП боевиков, опубликовано видео

Сегодня, 04:30

Бойцы ООС выбили "страйк", сообщает "Штирлиц"

Фото: Facebook 93-я бригада ВСУ
Фото: Facebook 93-я бригада ВСУ.

В сети наконец-то появилось видео уничтожения БМП боевиков на Донбассе, на днях попавшей под удар украинского противотанкового ракетного комплекса.

Коротенький ролик офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") выложил на своей странице в Facebook.   

"Недавно воины ОС сделали точный "страйк" в БМП российско-оккупационных войск", – сопроводил он видео небольшим описанием.


Опубликованный в его аккаунтах на Facebook и YouTube 9-секундный ролик просмотрели десятки тысяч пользователей соцсетей, поставили сотни лайков и оставили десятки одобрительных комментариев:

"Я обожаю такие видео с утра. Каждый бы день смотрел﻿". – "Ще декілька сотень таких страйків і передка у окупантів не буде". – "Дуже дорого кожен такий постріл на жаль, і декілька сотен буде коштувати ого-го, але треба поступово йти до перемоги". – "Якщо кожен постріл потрапив у ціль, то це не дорого!﻿" – "Не дороже человеческой жизни, сколько нужно пусть столько и делают". – "Ну це страйк однозначно, зробили мій день".

К сожалению, офицер ВСУ не уточнил, на каком именно участке фронта была уничтожена БМП противника. Однако волонтер, боец спецподразделения "Ежик" Анатолий Токарев на своей странице в Facebook немного приоткрыл завесу таинственности.

По его данным, этот случай произошел 22 апреля в районе поселка Александровка на юго-западной окраине Донецка, где отличились бойцы 24-й отдельной мехбригады ВСУ им короля Данила.

Напомним, 22 апреля оккупанты получили жесткий ответ ВСУ: трое были уничтожены, еще семеро – ранены . Кроме того, бойцы ООС с помощью противотанкового ракетного комплекса обезвредили вражескую БМП.

Также напомним, было опубликовано видео, как на Донбассе бойцы "Азова" уничтожили российскую технику . Военные с помощью беспилотника засекли на Светлодарской дуге врага и решили наказать его за обстрелы.

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Тег Донецк, штирлиц, токарев, бмп, александровка, марьинка

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