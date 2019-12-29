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Под Горловкой начался обмен пленных украинцев на экс-беркутовцев

29 декабря, 10:49

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

На КПП "Майорское" под Горловкой начался обмен пленными, об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что туда привезли удерживаемых в так называемых "ДНР" и "ЛНР" украинцев.

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Перед этим у всех пленных сняли отпечатки пальцев и провели процедуру верификации. Действия происходили под наблюдением сотрудников Международного комитета Красного Креста.

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Как накануне заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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