Под Горловкой начался обмен пленных украинцев на экс-беркутовцев

На КПП "Майорское" под Горловкой начался обмен пленными, об этом сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что туда привезли удерживаемых в так называемых "ДНР" и "ЛНР" украинцев.
Перед этим у всех пленных сняли отпечатки пальцев и провели процедуру верификации. Действия происходили под наблюдением сотрудников Международного комитета Красного Креста.
Как накануне заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская, домой вернутся бойцы, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцева находились в плену боевиков и не имели возможности даже пообщаться со своими семьями.
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