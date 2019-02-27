Под Горловкой уничтожен ПТУР боевиков: офицер ВСУ рассказал подробности удара
Боевики обстреливали позиции ВСУ в Майорском, но нарвались на ответку, сообщает "Штирлиц"
В ответ на постоянные обстрелы боевиками т.наз. "Л/ДНР" позиций украинских военных, бойцы из состава операции Объединенных сил на Донбассе нанесли по противнику прицельный ответный удар.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook
"Когда "колорады" сильно донимают, воины ОСы бросают ответку очень прицельно", – пошутил он.
В эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" офицер ВСУ рассказал, что в районе Майорского (под Горловкой) противник противотанковыми управляемыми ракетами обстреливал позиции украинских военных, однако бойцам ВСУ удалось подловить расчет в укрытии.
"По данным разведки, расчет ПТУРа уничтожен вместе с огневой точкой", – рассказал "Штирлиц" подробности операции, пообещав выложить видео операции.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал о "праздничном фейерверке" в Горловке, где боевики сожгли свой склад боеприпасов .
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Донбассе боевики "совсем потеряли страх": офицер ВСУ показал видео уничтожения опорника противника.
Также сообщалось о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассебыло уничтожено и ранено 150 боевиков. При этом оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.
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