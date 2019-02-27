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Под Горловкой уничтожен ПТУР боевиков: офицер ВСУ рассказал подробности удара

Сегодня, 22:24

Боевики обстреливали позиции ВСУ в Майорском, но нарвались на ответку, сообщает "Штирлиц"

Facebook Оперативного командования ВСУ "Восток"
Facebook Оперативного командования ВСУ "Восток".
Под Горловкой уничтожен ПТУР боевиков: офицер ВСУ рассказал подробности удара //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ee4/ff2/5c4ee4ff232f4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ee4/ff2/5c4ee4ff232f4.png Украина Боевики обстреливали позиции ВСУ в Майорском, но нарвались на ответку, сообщает «Штирлиц»

В ответ на постоянные обстрелы боевиками т.наз. "Л/ДНР" позиций украинских военных, бойцы из состава операции Объединенных сил на Донбассе нанесли по противнику прицельный ответный удар.

Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook

"Когда "колорады" сильно донимают, воины ОСы бросают ответку очень прицельно", – пошутил он.

В эксклюзивном комментарии сайту "Сегодня" офицер ВСУ рассказал, что в районе Майорского (под Горловкой) противник противотанковыми управляемыми ракетами обстреливал позиции украинских военных, однако бойцам ВСУ удалось подловить расчет в укрытии.

"По данным разведки, расчет ПТУРа уничтожен вместе с огневой точкой", – рассказал "Штирлиц" подробности операции, пообещав выложить видео операции.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о "праздничном фейерверке" в Горловке, где боевики сожгли свой склад боеприпасов .

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Донбассе боевики "совсем потеряли страх": офицер ВСУ показал видео уничтожения опорника противника.

Также сообщалось о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассебыло уничтожено и ранено 150 боевиков. При этом оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности. 

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Тег горловка, штирлиц, Майорское, ПТУР

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Сегодня

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