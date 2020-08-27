Под Харьковом расстреляли пассажирский автобус

Под Харьковом расстреляли автобус с пассажирами. Двое человек ранены. Как рассказали в областной полиции в комментарии сайту "Сегодня", атаковали автобус из травматического оружия:
"Сразу опровергаю информацию о погибших. Есть два раненных, по нашей предварительной информации они были ранены из травматического оружия. Один человек ранен в руку, другой в ногу", – рассказала спикер полиции Харьковской области Елена Баранник.
На месте работает полиция, задержанных нет.
"27 августа в 19.10 около поселка Люботин Харьковского района Харьковской области на автодороге неизвестные автомобилем Мицубиси заблокировали движение микроавтобуса Мерседес, в котором находились представители ОО "За життя", и заставил его остановиться. После этого из автомобиля Мицубиси вышли несколько человек и с неустановленной оружия обстреляли микроавтобус и на своем автомобиле скрылись. В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили огнестрельные раненых (оказывается медицинская помощь). Розыск злоумышленников осуществляется по специальной полицейской операции "Сирена".", – говорится в распространенном полицией Харькова сообщении.
Очевидцы опубликовали видео с разбитым автобусом. На опубликованных кадрах видно, что машина сильно пострадала
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика
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