Под Одессой из-за ракетных стрельб перекрыли движение судов и самолетов

Полеты и судоходство закрыты на площади в шесть тысяч квадратных километров

/ Фото: Украинский милитарный портал

В северной части Черного моря 2 ноября в связи с проведением ракетных стрельб будет частично перекрывали воздушное и водное пространство в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

До 16 часов для навигации судов и полетов авиации был закрыт участок площадью 6,3 тысячи квадратных километров, сообщает "Украинский милитарный портал".

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Береговая линия перекрытых районов находится недалеко от поселка Черноморское Лиманского района Одесской области, где расположен военный полигон "Чабанка".

"Масштаб перекрытия водного района свидетельствует о вероятном испытании комплекса крылатых ракет наземного базирования РК-360 МЦ "Нептун", которые до этого проходили на государственном испытательном полигоне "Алибей" на юге Одесской области", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что на днях у берегов Крыма ВСУ провели испытания ракет и боевые стрельбы в Херсонской области, где из зенитных ракетных комплексов уничтожали воздушные, наземные и надводные цели.

Видео: facebook.com/kpszsu

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