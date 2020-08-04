Под покровом 30-градусной жары в Украину прокрадется дождевой фронт

На большей части территории страны ожидается сухая и солнечная погода, но повезет не всем

Спасатели не зря предупреждают о пожарной опасности. В Украину вернулась жара, и завтра, 5 августа, температура воздуха будет превышать отметку в 30 градусов, а дожди ожидаются только на западе страны.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, на большей части территории страны ожидается сухая и солнечная погода.

"Среда в Украине будет жаркой. Завтра днем ​​рассчитывайте на 27-32 градуса. Много будет солнца и белых красивых облаков хорошей погоды. К западной части Украины подойдет атмосферный фронт, поэтому там ожидаются периодические грозовые дожди. Но не везде. В Тернопольской и Хмельницкой областях – без существенных осадков. Ночью осадки и грозы будут более интенсивными, днем ​​эти дожди ослабеют, но вероятность останется. Там, где будут идти дожди, температура воздуха будет ниже, 22-26 градусов", – написала Диденко.

В Киеве 5 августа будет солнечно и жарко, около 30 градусов.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях ураган обрушился на Донецкую область, в сети показали, как ветер снес крышу больницы. Больше всего пострадал Великоновоселковский район. Сильный ветер повалил деревья, дороги на десятках улиц оказались перекрыты, оборваны линии электропередачи. Населенный пункт был обесточен.

А тем временем синоптики рассказали о погоде на август. Последний месяц лета будет довольно капризным – сначала было похолодание, затем снова вернулась жара, и такие температурные качели ожидаются до конца августа. А в Укргидрометцентре даже не исключают появление заморозков.

Смотрите также видео, как в городе Острог Ровенской области затопило улицы, автомобилям пришлось передвигаться по городу вплавь:

Видео: Instagram/rivne_1283

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