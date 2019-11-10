Под посольством Польши в Киеве прошла акция в поддержку Мазура

В Киеве под польским консульством прошла акция против задержания добровольца, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура, известного под позывным "Тополь", передает интернет-издание "Громадське".
Участники акции требовали от польских правоохранителей отпустить Мазура как можно скорее.
Митингующие призвали не оскорблять посольство. По их словам, они пришли проинформировать поляков, что они задержали невиновного и этим подыграли РФ.
Активисты заявили, что пришли поддержать Мазура и выразили надежду, что польские правоохранители "сделали ошибку".
"Надеемся, что кто-то из посольства сейчас выйдет и даст комментарий обширный", – заявили активисты.
По словам людей, это вопиющее событие, потому что Мазур "это символ Украины".
Напомним, в субботу, 9 ноября, в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".
Позже с ним встретился украинский консул.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев
В свою очередь, вице-спикер польского Сейма Малгожате Гошевская заявила, что Польша не станет передавать Игоря Мазура Российской Федерации, но придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября.
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