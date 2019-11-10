Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська

Под посольством Польши в Киеве прошла акция в поддержку Мазура

10 ноября, 01:06

По словам людей, это вопиющее событие, потому что Мазур "это символ Украины"

В Киеве под польским консульством прошла акция против задержания добровольца, ветерана войны на Донбассе Игоря Мазура, известного под позывным "Тополь", передает интернет-издание "Громадське".

Участники акции требовали от польских правоохранителей отпустить Мазура как можно скорее.

Митингующие призвали не оскорблять посольство. По их словам, они пришли проинформировать поляков, что они задержали невиновного и этим подыграли РФ.

Реклама

Активисты заявили, что пришли поддержать Мазура и выразили надежду, что польские правоохранители "сделали ошибку".

"Надеемся, что кто-то из посольства сейчас выйдет и даст комментарий обширный", – заявили активисты.

По словам людей, это вопиющее событие, потому что Мазур "это символ Украины".

В тренде
Теплее всех в Европе: на выходных в Украину вернется потепление

Напомним, в субботу, 9 ноября, в Польше по запросу РФ задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура с позывным "Тополя".

Позже с ним встретился украинский консул.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация в очередной раз использовала Интерпол для политических преследований украинцев

В свою очередь, вице-спикер польского Сейма Малгожате Гошевская заявила, что Польша не станет передавать Игоря Мазура Российской Федерации, но придется пройти по стандартной процедуре через рассмотрение ордера Интерпола в суде 12 ноября.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Киев посольство консульство Мазур задержание интерпол пикет Игорь Мазур

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
На Львовщине лось разгуливал по улицам города: появилось видео
На Львовщине лось разгуливал по улицам города: появилось видеоЗапад
Под Харьковом ребенок застрял в стиральной машине: фото
Под Харьковом ребенок застрял в стиральной машине: фотоХарьков
Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видео
Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видеоПолитика
Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без них
Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без нихЭкономика
Стресс-тест ПриватБанка завершен: НБУ озвучил итоги
Стресс-тест ПриватБанка завершен: НБУ озвучил итогиФинансы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...