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Под Ровно БТР раздавил легковушку, опубликованы фото

Сегодня, 22:27

В Здолбунове водитель бронетехники пытался избежать наезда на мать с ребенком

В Здолбунове Ровенской области случилось дорожно-транспортное происшествие, во время которого БТР протаранил легковой автомобиль. Инцидент произошел сегодня, около 17:00

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Запад" на своей странице в Fаcebook.

Как оказалось, у военной техники, которая двигалась в колонне, в сопровождении автомобилей ВСП и патрульной полиции, на перекрестке улиц Коперника и Школьной отказали тормоза. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался впереди, и наезда на женщину с ребенком в коляске, водитель бронетранспортера применил ручной тормоз и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с гражданским автомобилем. Пострадавших в ДТП нет. Остальные обстоятельства выясняются.

На месте ДТП работают представители ВСП и полицейские, сообщила пресс-служба ОК "Запад".

Напомним, это не первый случай, когда военная техника попадает в ДТП.

В мае 2018-го в Киеве в ДТП попал поезд с танком . На улице Бориспольской легковой Mercedes врезался в железнодорожную платформу, перевозившую тяжелую бронетехнику ВСУ.

А в апреле 2018-го зенитная установка "Бук" застряла под мостом на Большой Окружной в Киеве.

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Тег ДТП, БТР, ровно, Здолбунов

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