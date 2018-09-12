Под стенами Минздрава уже 24 дня живут родственники тяжелобольных украинцев

В очереди на лечение за рубежом сейчас 91 украинец, всего нужно 302 миллиона, говорят пациенты

Под стенами Министерства здравоохранения уже 24 дня живут родственники тяжелобольных украинцев, которым не может помочь отечественная медицина. На лечение за рубежом деньги в бюджете закончились еще в мае. Люди просят чиновников найти 300 млн гривен.

Два года назад четырехлетнего Илью укусила пчела. Он дважды впадал в кому, перенес сложную операцию по установке специальной трубки для дыхания, но до сих пор живет благодаря искусственному вентилированию легких. Его мать Анна говорит, случай сына – единственный на всю страну, и вылечить его у нас не могут. Три месяца назад помочь согласились в Германии, но на установку стимулятора дыхания надо 188 тысяч евро. Женщина надеется на финансовую поддержку государства.

Вот так уже 24 дня живет отец Оксаны. Ей – матери двоих детей – необходима трансплантация костного мозга, и женщину согласились прооперировать в Беларуси.

Пока ночует здесь ради своей дочери, отец теряет свое здоровье – вчера к нему приезжала "скорая".

В очереди на лечение за рубежом сейчас 91 украинец. Всего нужно 302 миллиона, говорят пациенты. В Минздраве называют меньшую сумму – 280 млн – и обещают их найти, если парламент проголосует соответствующие изменения в бюджет.

"Нужно 280 млн гривен, чтобы мы могли высылать на лечение за границу", – говорит Ульяна Супрун, исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Парламентарии же призывают Минздрав перебросить средства из других программ министерства, чтобы не терять времени.

Как перераспределить средства, которые остались неиспользованными на счетах иностранных клиник, в Минздраве обещают выяснить.

Ранее сообщалось, что больные редкими иммунными заболеваниями просят Минфин выделить деньги на лекарства.

Напомним, и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун пообещала открыть новую эру лечения.