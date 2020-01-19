"Обиделся и психанул": Офис президента три раза "минировали"

Иногда "минируют" чуть ли не весь Печерск

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Реклама

В полиции Киева рассказали, сколько раз "телефонные террористы" атаковали Верховную Раду, Кабмин и Офис президента. Как сообщил в интервью сайту "Сегодня" начальник Печерского управления полиции Киева Андрей Дуброва, здания, в которых находятся главные структуры власти, нередко атакуют лжеминеры.

"Бывает, что в одном сообщении говорится о заминировании едва ли не всех объектов на территории района: больниц, магазинов, роддомов, Верховной Рады. Что касается парламента, то за 2019 год его "минировали" 4 раза. Офис президента – 3 раза, Кабмин – 1 раз", – рассказал нам Андрей Дуброва.

По его словам, об одном из "минеров" известно, что он приходил в Офис президента, не получил желаемого ответа, обиделся и психанул.

"Приехав на железнодорожный вокзал Киева, мужчина набрал 102 и сообщил, что, мол, Офис президента заминирован. После этого – сел на поезд и отправился к себе домой в Кропивницкий. Мы его вычислили, и с помощью коллег лжеминер был задержан. "Телефонного террориста" привезли в Киев, где мы ему и предъявили подозрение", – уточнил Дуброва.

Напомним, если вину подозреваемого докажут в суде, то ему грозит до 6 лет тюрьмы.

По данным Генеральной прокуратуры, с начала 2019 года в Украине произошло 1617 ложных минирований. В 197 случаях лжеминерам предъявлены подозрения. Одно из таких преступлений было совершено группой лиц, а 66 сообщений поступили от пьяных граждан.

Недавно один такой "шутник" был приговорен к тюремному сроку за "минирование" станции метро "Гидропарк" в Киеве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама