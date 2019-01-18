"Под воду ушли 50 человек и батюшка": ГСЧС готовятся к празднику Крещения Господня

В прошлые годы моржи уходили под лед, а водолазы спасали священника

Фото: AFP

"Под воду ушли 50 человек и батюшка": ГСЧС готовятся к празднику Крещения Господня Игорь Серов https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/09c/57c/5c409c57ccc78.png https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/09c/57c/5c409c57ccc78.png 2019-01-18T07:00:00+02:00 Украина В прошлые годы моржи уходили под лед, а водолазы спасали священника

В субботу православные украинцы отметят Крещение Господне. Спасатели уже наготове и говорят, что, по их подсчетам, окунуться в водоемах, Черном и Азовском морях придут сотни тысяч украинцев. Для них оборудуют более 1300 мест для купания. На самые популярные пляжи приедут следить за безопасностью около 2000 спасателей, сотни полицейских и медиков — ведь в прошлые годы всякое бывало. "Сегодня" пообщалась со спасателями и заядлыми моржами, которые рассказали нам о самых запомнившихся случаях.

"Однажды мои коллеги-спасатели получили вызов, когда под лед провалилось одновременно около 50 человек, — рассказал нам один из руководителей в киевском главке ГСЧС Юрий Билецкий. — События развивались так: к проруби вместе со священником подошли одновременно десятки человек. Лед, естественно, такой нагрузки не выдержал и треснул. Провалились под воду все, кто там находился. Даже священник в полном облачении. Но коллеги сработали профессионально, и обошлось без трагедии".

Были и другие, более пикантные случаи. Юрий вспоминает, как однажды в холодную пору года его коллегам приходилось буквально уговаривать спастись абсолютно обнаженную женщину, которая заплыла далеко от берега. Когда спасатели предложили ей свою помощь, она начала категорически отказываться и стремительно отплывала в сторону от лодки. В итоге, действуя по инструкции, спасатели просто сбросили купальщице спасательный круг. Через какое-то время женщина все же ухватилась за него, и ее благополучно отбуксировали к берегу.

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Готовятся к Крещению и на юге страны. Спикер одесского облглавка ГСЧС Андрей Мельник рассказал нам, что, к сожалению, многие из купальщиков пренебрегают правилами безопасности — прыгают с пирсов и купаются в необорудованных местах.

"Но, к счастью, на протяжении многих лет море на Крещение спокойное, без больших волн. Поэтому о ЧП говорить не приходится", — сказал нам спасатель.

А один из его коллег рассказал, что часто купальщики-новички на пляже обращаются к спасателям с просьбой завести их в прорубь:

"Люди элементарно боятся поскользнуться".

Столичный морж со стажем 55-летний Дмитрий Дмитренко говорит, что вне поля зрения спасателей остается множество эпизодов, о которых знают только бывалые купальщики.

"Был случай, когда ночью мужчина "заблудился" подо льдом. Нырнул, поплыл подо льдом, но не смог вынырнуть там, где была прорубь. Потом уже рассказывал, что начал ориентироваться на свет фонарей, который пробивался сквозь лед. Так и выбрался", — говорит Дмитренко и признается, что однажды и сам решился на экстрим.

"Выныривая, запрыгивал на льдины. Так сказать, дрейфовал, как настоящий морж. Но позже понял, что есть вероятность того, что плывущая сзади льдина может меня зажать", — говорит Дмитрий.

Кстати, в ночь с 18 на 19 января желающих окунуться в прорубь на некоторых пляжах можно насчитать до нескольких сотен, хотя спасатели рекомендуют не купаться в темное время.

"Стараемся войти в воду ровно в 00:00. А после окунания устраиваем с друзьями пикник прямо на зимнем пляже. За последние годы купающихся ночью становится все больше", — говорит еще один из моржей Владимир Кравченко.

Напомним, ранее сообщалось, что КП "Плесо" обустроило в столице места со спуском в воду, где каждый желающий сможет окунуться. Находятся они в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах: на пляжах "Детский" (возле часовни в Гидропарке), "Венеция" (остров Долобецкий), "Тельбин" (проспект Тычины), "Радужный" (ул. Черемшины), "Центральный" (Труханов остров), "Вербный" (ул. Приозерная), "Пуща-Водица" (озеро Горащиха, 7 линия), "Предместная Слободка" (Гидропарк), зоне отдыха "Троещина" (ул. Оноре де Бальзака), в парке "Наталка" (Оболонская набережная), а также одноименном месте отдыха на ул. Приречной (залив Оболонь).

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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