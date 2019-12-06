"Подарить детям будущее": удивительная история участников акции "Ринат Ахметов – Детям!"

/ Фото: fdu.org.ua

Реклама

Фонд Рината Ахметова дал старт новому сезону акции "Ринат Ахметов – Детям!". Этой благородной традиции добра и личного участия 19 лет. Все прошедшие годы участники акции получают от самого известного благотворителя Украины подарки, поздравления и… веру в чудо.

В 2019 году акция началась с Запорожья. Шестой год здесь живет семья Зарецких: мама Лера, папа Леша и 10 ребят. Это детский дом семейного типа, история которого началась с портала "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!".

"У меня была дочь от первого брака, но я очень хотела еще детей. Потом у нас с Алексеем появился сын. Потом дочь. Но я чувствовала, что мне все равно чего-то не хватает. Я сидела на портале часами и плакала над историями детей. Хотелось забрать кого-то из интерната. Робко эту тему затронула, но Алексей меня очень в этом поддержал. Стали родителями сначала для одного ребенка, потом еще для нескольких. В итоге сами не заметили, как превратились в детский дом семейного типа", – рассказывает Валерия Зарецкая.

Трое старших детей, которых воспитали Алексей и Лера, стали взрослыми и ушли в самостоятельную жизнь. В том числе приемные – успешные и счастливые люди. Живут в Запорожье, Львове и Германии. Но где бы ни находились – держат крепкую связь с родителями.

"Приемные дети часто говорят, что если бы не попали в семью, то у них могло не быть будущего. Я об этом не думаю. Я рад, что наши дети, очень сложные, с тяжелым прошлым, меняются и внешне, и внутренне. Расцветают, находясь с нами, в семье", – говорит Алексей Зарецкий.

До 2014 года Зарецкие жили на Донбассе. В ноябре 2012-го тогдашний тренер ФК "Шахтер" Мирча Луческу подарил семье дом неподалеку от донецкого аэропорта. Обустроить его помог Фонд Рината Ахметова. Но жили там недолго. 26 мая 2014 года район и дом Зарецких попал под первую же бомбежку. Неделю вся семья пряталась от обстрелов в подвале. А когда стало понятно, что быстро все не закончится, решили уезжать.

"Я ехала с детьми в поезде и боялась, что больше не увижу Алексея, который остался, чтобы собрать и отправить наши вещи. Потом узнала, что снаряды падали прямо рядом с его машиной, он чудом добрался. Дом наш сгорел", – еле сдерживает слезы Валерия.

В Запорожье Зарецких вместе с другими детскими домами семейного типа Фонд Рината Ахметова разместил в летнем лагере на Хортице и целый год обеспечивал всем необходимым. Затем администрация Запорожья выделила Зарецким здание бывшего детского сада. Фонд помог обустроить семье новый дом.

Представителей Фонда Рината Ахметова, которые прибыли в Запорожье в рамках акции "Ринат Ахметов – Детям!", семья Зарецких встречает как старых друзей: улыбки, смех, объятия. И, конечно, долгий разговор за чашкой чая. С грустными нотками вспоминают о пережитом и веселыми – строят планы на будущее.

"Фонд всегда нам помогал. И после переезда тоже пришел на помощь. Ребята из ФК "Шахтер" и мистер Луческу тоже не остались в стороне. Спасибо за такую заботу. Очень приятно было сегодня снова увидеть представителей Фонда. Услышать их поздравления и поблагодарить за то, что о нас не забывают, и мы всегда чувствуем внимание к себе", – сказала Валерия Зарецкая.

Дети, конечно, остались довольны встречей. Порадовались сладким подаркам и наборам для игры в бадминтон. Но особый восторг вызывал у ребят настоящий баскетбольный щит – полезный подарок Фонда для семьи, где 10 ребят.

"Детский дом семейного типа – это семья, а не интернат. Здесь нет воспитателей, здесь мамы и папы. Нет соседей по комнате – есть братья и сестры. Дети здесь чувствуют себя счастливыми. Первые 41 дом семейного типа были созданы в Украине при поддержке Фонда Рината Ахметова. ДДСТ Зарецких – старые друзья Фонда. Было приятно увидеть их снова и поздравить от лица Рината Ахметова с наступающими праздниками", – сказала директор проектов и программ Фонда Ирина Блажан.

Акция "Ринат Ахметов – Детям!" продолжается. Только за последние пять лет в ее рамках подарки получили более 700 000 тысяч детей. А в этом году их получат 90 тысяч ребят.

"В 2019 году акция "Ринат Ахметов – Детям!" едет к десяткам тысяч мальчишек и девчонок. Едет не просто поздравлять, едет вдохновлять, мечтать вместе с ребятами. Потому что главный посыл акции в этом году – "В каждом ребёнке есть суперсила". Это самая масштабная новогодняя акция в стране, многолетняя и непрерывающаяся традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах сотен тысяч детей", – добавила Ирина Блажан.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама