"Подарки" российским наемникам: бойцы 93-й бригады ВСУ жестко ответили на обстрелы противника, видео

Фото: Facebook 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ (пункт постоянной дислокации – Черкасское Новомосковского района Днепропетровской области) "Холодный Яр" дали жесткий ответ российским наемникам, которые вели огонь по позициям украинских военных с верхних этажей нового терминала Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает пресс-служба 93-й обмр на странице в Facebook.

На днях в часть приехал боец ​​с позывным "Клим". Во время обстрела из ПТУР по позициям недалеко от шахты "Бутовка" мужчину сильно посекло осколками. Его руки были полностью покрыты мелкими и средними шрамами. В некоторых местах железные осколки так и не удалось извлечь. "Климу" удачно зашили разорванный глаз. Также ему придется пройти длительное лечение для восстановления слуха. Но в целом боец чувствует себя хорошо и рад, что остался жив и относительно невредим, говорится в сообщении.

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Мощные обстрелы из противотанковых орудий в июне этого года позиций 93-й бригады в "Холодном Яре" связали с окончанием учебы в российских военных вузах. Именно обстрелами по украинских армейцев, а не на полигонах, выпускники-террористы "сдавали экзамены", подчеркивает пресс-служба бригады.

"Ответ с нашей стороны не заставил себя долго ждать. Поскольку российские террористы вели огонь с верхних этажей нового терминала Донецкого аэропорта, именно туда им и доставили "подарки" противотанкисты 93-й бригады", – подчеркнули "холодноярцы".

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Ранее новости "Сегодня" публиковали фото учений бригады ВСУ "Холодный Яр" и писали, как бьют из БМП и выносят раненых с поля боя .

Также сообщалось, что 93-я мехбригада выложила в сети впечатляющее видео, в котором показала готовность украинских военных перейти в наступление.

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