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Подарок на день СБУ: зачем Россия "засветила" предателя Прозорова

Сегодня, 15:56

Заявления бывшего сотрудника СБУ, сбежавшего в Россию, можно расценивать как элемент гибридного противостояния

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Подарок на день СБУ: зачем Россия "засветила" предателя Прозорова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/34a/24b/5c934a24bcb85.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/34a/24b/5c934a24bcb85.jpg Украина Заявления бывшего сотрудника СБУ, сбежавшего в Россию, можно расценивать как элемент гибридного противостояния

Появление в информационном пространстве экс-сбушника Василия Прозорова, который "сливал" данные об украинской армии во время АТО на Донбассе в 2014 году, – это поздравление сотрудников Службы безопасности Украины с профессиональным праздником. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, пресс-конференция Прозорова – не более чем символический жест.

"Не он решил выступить, решили в Москве. Это подарок от ФСБ в честь дня Службы безопасности Украины. Чисто символические действия – не более того", – говорит Фесенко.

Появление Прозорова – не более чем элемент гибридной войны, который не заслуживает внимания. Так считает исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Это элемент противостояния украинских и российских спецслужб. Украинские спецслужбы сделают аналогичный подарок на день чекиста. Россияне нашли человека, который начал подтверждать все российские фейки. Он бы и об Иване Мазепе, и о Карле XII, и о стремлении Богдана Хмельницкого вам рассказал бы, если бы ему сказали", – объясняет Магда.

Что касается поступка самого Прозорова, то эксперты связывают его с личной обидой на СБУ.

"Он был уволен в 2018 году. Видимо, была обида на СБУ и на руководство Службы. Возможно, были скрытые пророссийские взгляды", – считает Фесенко.

Напомним, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров признался, что "сливал" данные об украинской армии во время АТО на Донбассе в 2014 году. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

В СБУ отреагировали на заявление Прозорова. По информации ведомства, экс-сотрудник Службы безопасности Василий Прозоров был уволен из спецслужбы за служебное несоответствие и пьянство.

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Тег Россия, СБУ, подарок, фесенко, сбушник, Прозоров

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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