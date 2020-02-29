Поддельные сим-карты: в полиции рассказали о новом виде мошенничества

В Тернопольской области полиция раскрыла новую схему мошенничества – через поддельные телефонные сим-карты аферисты списали деньги с банковских карточек жертв.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, злоумышленники звонили и представлялись сотрудниками мобильного оператора, а потом просили назвать три последних номера, на которые и с которых звонили абоненты, а потом, с помощью этой информации, изготавливали новые сим-карты. С их помощью с банковских карт и списывали деньги.

Жертвой такой схемы стала женщина из Тернополя: ей позвонил неизвестный, назвался представителем оператора и сообщил, что на линии ведутся работы и возможны сбои, а для того, чтобы не потерять сим-карту, попросил женщину продиктовать номера, на которые она звонила, и с которых получала звонки.

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Мужчина закончил разговор, а через некоторое время сим-карта была заблокирована. Женщина была уверена, что неудобства возникли из-за ремонтных работ, но вскоре отправилась в сервисный центр мобильного оператора и выяснила, что карта заблокирована и на нее изготовили дубликат.

После этого с ее банковской кредитной карты сняли почти 13 тысяч гривен. Пострадавшая сообщила об этом в полицию, которая начала розыск мошенника.

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство из них получали фальшивые сообщения и обращались на сайты, которые запрашивали личную информацию.

Также мы выяснили, почему украинцы попадаются на уловки, хотя прекрасно знают об опасности передачи данных, а также о том почему телефонные мошенники в Украине процветают до сих пор.

Добавим, что украинцам дали важные советы о том, как правильно оказывать помощь, не рискуя стать жертвой мошенников:

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