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Поддерживай физическую форму дома вместе со SPORT LIFE ONLINE

17 апреля, 15:12

PR

Sport Life расширяет по всей Украине сеть любителей активного образа жизни и физической культуры, начав проект онлайн-тренировок SPORT LIFE ONLINE

Во время карантина особенно важно поддерживать тело и дух в форме и тонусе. Теперь фитнес-площадка может быть у каждого дома. SPORT LIFE ONLINE – твой дистанционный тренер по фитнесу.

Каждый желающий житель Украины и другой страны имеет возможность бесплатно получить от 30 или 45 минут бодрости каждый час с 10 до 20 часов на разные вкусы.

На интернет-платформе SPORT LIFE ONLINE – силовые, функциональные и танцевальные занятия, аэробика, Yoga, Stretching, Pilates, Бокс, Тай-бо и другие.

Для детей, которым особенно нужны активные движения в формате дистанционного обучения, лучшие специалисты Sport Life разработали целую серию программ – фитнес-зарядка, Kids cross training, Dance mix, единоборства и тому подобное.

Для мужчин и женщин в возрасте 55+ разработаны занятия с умеренным уровнем нагрузки для любого уровня подготовки: это – оздоровительная физкультура, пилатес, программа "Здоровая спина".

Выбирайте любимый вид тренировок, привлекайте членов вашей семьи к фитнесу, составляйте персональные графики занятий себе, своим детям и своим родителям вместе со SPORT LIFE.

Лучшие тренеры Sport Life ждут вас!

Оставайся дома! Оставайся в форме вместе со Sport Life!

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