Подъезды в золоте и пейзажи на лестнице: журналисты рассказали о необычных многоэтажках

Многие украинцы превращают свои многоэтажки в настоящие творения искусства – так появляются подъезды в золоте, карпатские пейзажи на лестницах и люстра посреди обычного дворика.

Так, в типовом одесском дворике вместо обычной лампочки повесили огромную люстру. Одессит Анатолий достал ее из своей кладовки, где она покрывалась пылью еще с советских времен.

"Я специально три лампочки, много ламп не делал, а так – освещает, и хорошо, чтобы польза была какая-то, чего она лежит в кладовке. Это стекло, она тяжелая, о какая, один не поднял, ребят позвал со двора, они помогли, подняли", – заявил установщик люстры Анатолий Кузьменко.

Жильцы дома от такого освещения просто в восторге.

"Очень гениальное изобретение, я считаю. Манит, был бы центр города – манила бы туристов", – уверена жительница дома Дарья Мосиевич.

Не менее изобретательными отказались и черновчане. Две подружки-соседки превратили цветник возле дома в сказочный дворик. На рябине качается обезьянка, по периметру проходит дорожка для лего-автомобилей, а из домика выглядывают Микки и Минни Маусы.

"Деньги потрачены, энергия потрачена, но красота, уют в нашем доме есть", – отметила жительница Черновцов Марина Вознюк.

Даже на лестнице теперь настоящая лесная поляна с птицами, зверушками и насекомыми. За краски и кисточки люди брались поздей ночью, потому что лишь тогда имели свободное время.

"Мне очень хотелось, чтобы здесь дуб был. Сова, которая символизирует мудрость. Белочка, она просто умиротворяет. Все рождалось спонтанно", – заверила черновчанка Ирина Максимович.

Соседи и прохожие фотографируются и радуются, но некоторые недовольны.

"Возможно, и не все это оценивают, но со временем культура будет развиваться. В нашем подъезде проживает много детишек, и, наверное, это в первую очередь для них", – говорит Светлана Триска.

Постарались ради детей и в Смеле – чтобы убрать нецензурную лексику со стен, решили их раскрасить, и пригласили художницу.

"Я сейчас рисую смереку. Придаю ей форму, чтобы она была более реалистической", – говорит она.

Цветы, вышиванки, пейзажи – сейчас дом украшают с десяток работ художницы.

Золото, античные статуи и колонны – это двор в центре Полтавы. Создатель галереи – американец, который уже много лет живет в этом доме. Все делал за свой счет, но идею не оценили. Амфоры по вечерам превращаются в мусорники, а скульптуры часто страдают от вандалов.

Напомним, ранее забавный и яркий арт-объект появился в Голосеевском районе столицы: на газоне возле Одесской площади "поселилась" семья разноцветных слоников – зеленый, фиолетовый и желтый.

А ранее для обновления дизайна цветочных часов на склоне вдоль аллеи Героев Небесной Сотни сотрудники "Киевзеленстроя" использовали более 20 тыс. различных цветов. В этом году часы украсили петриковской росписью.