Подготовка ВСУ и скандинавы-миротворцы на Донбассе: о чем говорили Полторак и министр обороны Швеции

Сегодня, 5 марта, министр обороны Украины Степан Полторак встретился с главой военного ведомства Швеции Петером Хультквистом, после чего на брифинге рассказал о результатах переговоров со скандинавским коллегой.

По его словам, были рассмотрены вопросы продолжения сотрудничества в сфере подготовки ВСУ путем возможного привлечения вооруженных сил Швеции к работе канадской военной учебной миссии UNIFIER в Международном центре миротворчества и безопасности на Яворовском полигоне во Львовской области.

"Важный блок, который мы сегодня рассмотрели, – это возможность расширения формата сотрудничества между министерствами обороны Украины и Швеции", – подчеркнул украинский министр.

"Мы договорились пересмотреть международный протокол, по которым сейчас строятся наши взаимоотношения. (Он был подписан еще в 2001 году и на основе его происходит наши взаимоотношения.) Мы договорились о том, что необходимо подготовить полноформатный договор между правительствами и министерствами обороны Украины и Швеции по сотрудничеству в оборонной сфере", – добавил Полторак.

"Еще один очень важный блок, который был рассмотрен, связан с обсуждением возможности размещения миротворческой миссии ООН на временно оккупированной территории Украины и возможность принять участие в этой миссии ВС Швеции. Я хотел бы сказать, что по всем вопросам мы договорились и наши решения абсолютно конструктивны", – подчеркнул глава украинского ведомства.

В ответ министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил: "Для нас абсолютно естественно, что мы выступаем партнерами Украины. Сегодня мы обсудили очень много вопросов и г-н министр обозначил очень важный вопрос. Если будет принято решение Совбезом ООН относительно развертывания миротворческой миссии ООН в Украине, Швеция будет рассматривать возможность принять участие в миссии".

"И если мы примем такое решение, то оно будет иметь влияние на ситуацию и стабильность в странах Балтии, Финляндии и Швеции", – резюмировал Хультквист.

Напомним, на днях Полторак заявил, что в истории такого не было, чтобы оккупант был одновременно и миротворцем, объяснил, где должна находиться миссия ООН на Донбассе, и назвал условие для ее введения.

Также отметим, недавно президент России Владимир Путин пошел на уступку по Донбассу. Российский лидер согласился на то, чтоб Донбасс перешел под международный контроль с помощью миротворцев. Хотя ранее Москва настаивала, что миссия ООН может быть максимум в качестве охраны для наблюдателей ОБСЕ.