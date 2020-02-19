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"Подготовьте головы": синоптик предупредила об ухудшении погоды

19 февраля, 13:24

Пока что украинцев оберегает от непогоды антициклон, но это ненадолго

/ Фото: AFP

20 февраля в Украине будет в основном приятная погода с плюсовой температурой. Только на западе страны ожидаются небольшие осадки. Но в ближайшие дни погода снова испортится. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, пока циклон Wiltrud бушует вблизи Исландии, Великобритании и Скандинавии и нагоняет туда ураганные ветры, в Украине погоду завтра будет определять антициклон.

"Поэтому в большинстве областей в четверг будет преобладать сухая погода, и лишь небольшой фронтик принесет в западные области Украины дождь и мокрый снег. Осадки, вероятно, придут в Винницкую и Житомирскую области. Температура воздуха в течение дня ожидается без особых изменений – 3-8 градусов тепла", – написала Диденко.

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В Киеве 20 февраля будет облачно, но осадков не ожидается. При этом температура останется плюсовой – 5-6 градусов.

"Серьезные осадки с сильным ветром появятся в Украине 23-24 февраля – подготовьте головы, зонты и законсервируйте сегодня нормальное солнечное настроение для мрачного ветряного периода", – добавила синоптик.

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Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине. Также климатологи отмечают, что в последнее время в Украине существенно меняется термический режим: температура растет весь год, но больше всего это заметно зимой и летом.

В свою очередь заведующая лабораторией прикладной климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института кандидат физико-математических наук Светлана Краковская говорит, что изменения климата могут привести в дальнейшем к зиме без морозов и двум урожаям в год.

А тем временем Европу на днях серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробней смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня

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