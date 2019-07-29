Фото: Facebook/Операція об'єднаних сил

Подняли флаг Украины под носом у врага: что нужно знать о военном спецназе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/64912471_633638937128726_1927302914074738688_n.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/64912471_633638937128726_1927302914074738688_n.jpg 2019-07-29T17:45:00+03:00 Украина 29 июля – профессиональный праздник элитного спецназа ВСУ – Сил специальных операций

В понедельник, 29 июля, президент Владимир Зеленский поздравил с профессиональным праздником элитный спецназ ВСУ – Силы специальных операций (ССО). Об этом говорится в его обращении к спецназовцам, опубликованном на сайте Министерства обороны.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Сегодня ССО не просто род войск, прежде всего это воины новой формации с особой философией, стилем жизни и условиями боевой деятельности", – говорится в поздравлении.

Зеленский отметил, что отличительно чертой спецназовцев является дух братства и преданности, отваги и смелости.

"В силу специфики своей деятельности, военнослужащие-спецназовцы обычно являются малоизвестными для большинства граждан, но результаты их работы, в том числе и в тылу врага, говорят сами за себя. Сегодня, чествуя славных воинов в серых беретах, низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость Украины. Вечная им слава. Спасибо всем военнослужащим и ветеранам Сил специальных операций ВСУ за преданность долгу и родине", – добавил президент.

Читайте о том, как создавался военный спецназ и чем он отличился в боях на Востоке Украины, в специальном материале сайта "Сегодня".

Что могут Силы спецопераций

Необходимость в таком роде войск назрела давно. Верховная Рада определила, как и где теперь будут использоваться Силы спецопераций, еще в июле 2016 года, когда был принято закон о внесении изменений в некоторые законы относительно Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины (№4795), которым парламент утвердил правовой статус и применение спецназа.

За это решение проголосовали 249 народных депутатов из 313, зарегистрированных в сессионном зале.

По словам председателя подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Ирины Фриз, "законопроект был разработан по стандартам НАТО".

Изменения в закон "О Вооруженных Силах Украины" предусматривают, что соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут привлекаться:

к осуществлению мероприятий правового режима военного и чрезвычайного положения;

организации и поддержке действий движения сопротивления;

проведению военных информационно-психологических операций;

борьбе с терроризмом и пиратством;

мероприятиям по защите жизни, здоровья граждан и объектов (имущества) государственной собственности за пределами Украины, гарантированию их безопасности и эвакуации (возвращению);

усилению охраны государственной границы;

защите суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне и на континентальном шельфе Украины и их правовому оформлению;

обеспечению безопасности национального морского судоходства Украины в открытом море или в любом месте, находящемся вне юрисдикции какого-либо государства;

мероприятиям по предотвращению распространения оружия массового поражения;

противодействию незаконной перевозке оружия и наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в открытом море;

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

предоставлению военной помощи другим государствам.

Кроме того, они могут участвовать в международном военном сотрудничестве, международных антитеррористических, антипиратских и других международных операциях по поддержанию мира и безопасности на основании международных договоров Украины и на условиях, определенных отечественным законодательством.

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"Наши враги перестали спать спокойно"

5 января 2016 года начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что министр обороны Степан Полторак назначил начальником Сил специальных операций генерал-майора Игоря Лунева, писал сайт "Сегодня" в материале "Вежливые люди" из Украины.

Его заместителем стал полковник Сергей Кривонос. Игорь Лунев являлся первым замкомандующего ВДВ, а летом 2014 года руководил подразделениями десантников, освобождавших от боевиков Славянск, Краматорск, Дебальцево, Углегорск и другие города Донбасса. Богатый боевой опыт имеет и Сергей Кривонос. С октября 2014 года он был начальником Управления специальных операций Генштаба, организовал успешную оборону Краматорского аэродрома.

Командующий Силами специальных операций Лунев раскрыл детали создания ССО. По его словам, эта концепция долгое время прорабатывалась и согласовывалась с экспертами в управлении спецопераций Генерального штаба Вооруженных сил Украины, а также обсуждалась с представителями офиса НАТО, в частности Литвы.

"Концепция предусматривает поэтапное вступление в оперативно-боевые навыки. Один из ключевых вопросов – создание центра специальных операций. Решение о его создании уже принято, определено место дислокации, утвержденное штатное расписание специалистов", – сообщил Лунев.

Он проинформировал, что на базе воинской части специального назначения в Хмельницком проводилось обучение будущих инструкторов для этого центра. Также с привлечением инструкторов стран НАТО готовились отдельные маленькие подразделения – группы спецназа. Инструкторами центра стали военнослужащие, которые имели боевой опыт в зоне проведения военной операции.

На втором этапе, до конца 2017 года, планировалось провести совершенствование подготовки всех частей по стандартам НАТО. Предполагалось, что должна произойти синхронизация украинских подразделений с аналогичными подразделениями стран НАТО. Так и получилось.

"Одно из наших подразделений, которое первым проходило подготовку по новым стандартам НАТО, в мае 2017 года принимало участие в международных учениях "Горящий меч" (Flaming Sword 2017) в Литве. Наши военные выполняли реальные задачи в составе многонационального подразделения вместе с американскими, литовскими и грузинскими коллегами. Была проведена серьезная работа, и по итогам учений украинцы получили положительные оценки от командования Сил специальных операций НАТО", – рассказал Лунев в июне 2017 года в интервью изданию Тyzhden.ua.

По его словам, в том же году бойцы ССО впервые прибыли на учения на собственном самолете – а это серьезный показатель того, как растет боевая способность нового рода войск.

А как отметила в своем поздравлении народный депутат Ирина Фриз, "наши ССО первыми среди всех подразделений Вооруженных сил Украины получили сертификацию НАТО, достигнув полной совместимости".

"Я не могу сообщать все детали наших операций, но достаточно авторитетно и ответственно могу заявить, что наши враги уже перестали спать спокойно. В 2014 году разведывательная группа одного из полков спецназначения во время эвакуации летчиков попала в засаду. Мы два года вычисляли того, кто их сдал. Нашли. Получили из оккупированной территории. Сейчас этот человек под следствием. Мы ничего не забываем и не прощаем, придем за каждым. Это реалии", – подчеркнул Лунев.

70 спецназовцев погибли на Донбассе с начала войны

Украинский спецназ отличается беспримерной личной храбростью. В ноябре 2018 года все отечественные СМИ облетела история о том, как при зачистке села Рассадки в Донецкой области бойцы ССО подняли украинский флаг под самым носом у оккупантов. Об этом 24 ноября сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Несмотря на вражеский обстрел и смертельную опасность, бойцы сил спецопераций под самым носом оккупантов подняли украинский флаг. Спецназовцы готовились к операции больше месяца. Именно месяц назад разведка обнаружила в поселке оккупантов. В период кровавых боев за Дебальцево рядом с Рассадками проходил один из маршрутов, по которому защитникам Украины подвозили провизию, медикаменты и боеприпасы. Населенный пункт ранее уже зачищали бойцы ВСУ, однако из-за сложности обеспечения и близости позиций врага оборудовать там полноценные позиции пока невозможно. Рассадки были под нашим огневым контролем, хотя и находились в "серой зоне", – говорилось в сообщении.

Конечно же, постоянное пребывание в авангарде и на передовой даром не дается. Как сообщил экс-президент Украины Петр Порошенко, с начала войны на Донбассе погибли 70 бойцов Сил спецопераций. Об этом он рассказал 17 января 2019 года во время визита в 142-й учебно-тренировочный центр ССО в Житомирской области.

"Героические подвиги спецназовцев, совершенные в боях с агрессором, навечно запечатлены в истории украинского войска. 294 воина награждены государственными наградами, четыре воина получили звание "Герой Украины". К сожалению, 70 боевых побратимов положили свою жизнь за Украину", – сказал Порошенко.

Он напомнил, что подразделениями ССО было уничтожено и взято в плен большое количество оккупантов, а также захвачено много образцов вражеского вооружения, которое в дальнейшем составило основательную доказательную базу в международных судах против Российской Федерации.

Кстати, именно Порошенко утвердил символику и девиз для Сил специальных операций ВСУ, вручив 17 января 2019 года командиру армейского спецназа флаг, эмблему и штандарт командующего ССО. Это произошло во время визита главы государства в 142-й учебно-тренировочный центр в Житомирской области. Теперь символом Сил специальных операций стал хищник, а девизом – слова Киевского князя Святослава Храброго.

"На днях я подписал указ об учреждении эмблемы и символа, флага ССО и штандарта командующего. И отныне вашим девизом станут слова Киевского князя Святослава Храброго: "Иду на вы" (со старославянского – "Иду на вас"), которые более тысячи лет назад наводили ужас на врагов", – сказал Порошенко.

Эмблемой ССО является изображение шагающего волка серебряного цвета, подпоясанного золотым поясом-наузом (оберег), которое наложено на венок из лавровых листьев серебряного цвета. В центре нижней части венка помещен двузуб – княжеский знак Святослава Храброго серебряного цвета. Под нижней частью венка полукругом размещена лента золотого цвета с надписью черными буквами девиза Святослава Храброго: "Иду на вы".

Напомним, что Силы спецопераций ВСУ готовы выполнять задачи в составе сил НАТО. Впервые подразделение Сил спецопераций ВСУ, которое не является членом Альянса, успешно прошло оценку готовности взаимодействия с силами быстрого реагирования НАТО.

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