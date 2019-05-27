Подорвался на мине на Донбассе: офицеру Нацгвардии посмертно дали Героя Украины

Аваков вручил "Золотую звезду" матери военнослужащего и рассказал, как тот погиб

Министр внутренних дел Арсен Аваков наградил посмертно "Золотой звездой" Героя Украины погибшего на Донбассе офицера Национальной гвардии Андрея Соколенко, подорвавшегося в автомобиле на фугасе вблизи Попасной в 2015 году. Орден был вручен его матери. Это высшая государственная награда.

Полковник Соколенко погиб четыре года назад в Луганской области. Он сопровождал группу волонтеров с грузом на передовую. Вблизи Попасной их внедорожник подорвался на мине. Тогда же погибли водитель и двое пассажиров. Звание "Герой Украины" Соколенко присвоено 9 мая этого года.

"В тот день он в очередной раз вел группу обеспечения к объектам, где дислоцировались его бойцы. Андрей понимал, что это риск. Понимал, когда снова и снова въезжал в особо опасную зону. Обеспечение солдат достойными условиями на поле боя – это была его работа. Таким образом он служил своей стране", – рассказал Аваков.

В свою очередь мать погибшего Героя Украины Валентина Соколенко пожелала украинским воинам служить достойно и верно своей стране.

"Невыносимая боль, она не стихает, и мне кажется, она никогда не утихнет. Что я хочу пожелать всем вам, молодым, вы надежда нашей страны, вы щит нашей страны, чтобы вы служили верно и достойно. И чтобы ваши мамы гордились вами, как я горжусь своим сыном, и чтобы ваши мамы никогда не плакали", – сказала она.

Напомним, в начале мая на тот момент еще президент Петр Порошенко дал Героя Украины генералу-пограничнику, который вышел с гранатой в руке к 200 боевикам. Украинский офицер погиб летом 2014-го после обстрела украинских позиций российскими "Градами".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Подорвался на мине на Донбассе: офицеру Нацгвардии посмертно дали Героя Украины". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"