Подорванная военная мощь Украины: новая версия взрывов в Балаклее

В минувшее воскресенье ближе к вечеру в Украине прогремел информационный взрыв оглушительной силы. Руководитель Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию взрывов на складах боеприпасов в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово и Кривом Роге в 2014-2018 годах Давид Арахамия анонсировал отчет комиссии.

Анонс содержал инсайд: согласно промежуточным выводам комиссии, есть основания считать, что склады в Балаклее, возможно, взорвались не из-за подрыва их российским беспилотником (эта версия была и остается основной у правоохранительных органов), а в результате подрыва заранее заложенного огромного количества взрывчатки.

Реклама

"Результаты показали, что "воронка в районе первых взрывов образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества… Судя по размеру воронки, для этого в землю могло быть заложено два ряда (!!!) кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук (!!!) в каждом. Это примерно 760 килограммов взрывчатки, если вести речь о, например, ТФО-1. И таких воронок было до десяти!!! Понятно, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов так, чтобы этого никто не увидел, невозможно… Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день", – написал, в частности, Давид Арахамия на свой странице в Facebook.

По сути, глава фракции "Слуга народа" озвучил подозрения украинским военным – если не в причастности к подрыву складов, то в их минировании.

Расследования три года ждут

Напомним, что пожар на складах в Балаклее начался в ночь с 22 на 23 марта 2017 года. В результате крупнейшие в Восточной Европе склады были фактически стерты с лица земли. Огнем и взрывами уничтожено более 90% хранившихся там боеприпасов на сумму свыше 12 миллиардов гривен. В период пожара проведена эвакуация 30 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов. В ходе ЧП погиб один человек.

Реклама

Верховная Рада предыдущего созыва не расследовала взрывы в Балаклее и на других складах, однако Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны изучал эффективность мер, предпринятых руководством ВСУ для защиты складов. А вот новый парламент практически сразу поставил себе целью разобраться в ситуации. 31 октября прошлого года была создана Временная следственная комиссия, которую возглавил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Его заместителем стал парламентарий из фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Почему, собственно, была создана ВСК? Три года идет следствие, но рассматривается одна версия: подрыв складов с российского дрона. При том, что первые экспертизы, которые были проведены в Балаклее в 2017 году, показали, что там, вероятно, был спланированный подрыв. Не дроном. Не наземно. А подземно это было сделано. И это надо было расследовать", – рассказала в комментарии сайту "Сегодня" член ВСК, народный депутат (фракция "Слуга народа") Ирина Верещук.

Среди задач комиссии, выписанных в постановлении о ее создании, – проверка сведений о пожарах и взрывах на складах боеприпасов, проверка хода расследования взрывов, инициирование вопросов о привлечении виновных лиц к ответственности.

"Мы не отрицаем, что версия дрона в той же Балаклее имеет право на жизнь. Но три года расследования – без результатов. Мы не ставим себе целью "назначить" виновных. Задача – чтобы следствие шло честно, факты не скрывали и не перекручивали. А у нас были основания предполагать, что факты по Балаклее скрывали с самого начала. Что следствие пыталось избежать некоторых версий", – говорит Ирина Верущук.

За полгода ВСК должна была проверить материалы по взрывам складов не только в Балакее, но и в Ичне, Калиновке, Сватово и Кривом Роге. Но к моменту окончания полномочий комиссия успела изучить лишь пожар в Балаклее и начала знакомство с материалами и свидетельствами по взрывам в Калиновке.

Что обнаружила ВСК

Если кратко изложить суть отчета Комиссии, то выглядит это примерно так. На заседании в январе комиссия заслушала начальника следственного отдела УСБУ в Харьковской области о состоянии расследования уголовного производства. Правоохранитель подтвердил, что основная версия следствия – подрыв складов российским беспилотником. На том же заседании выступил директор Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени М. С. Бокариуса профессор Александр Клюев. Который сообщил, что, по данным экспертов института, причиной первых взрывов в Балаклее был "подрыв места открытого хранения боеприпасов путем взрыва углубленных в грунт взрывчатых веществ". Причем известно это экспертам было после первых же выездов на место.

Реклама

Комиссия констатировала, что после первых выводов, озвученных харьковскими экспертами, дело у них забрали, проведение экспертиз передали в Киев. Пользуясь возможностями, которые появились у парламентских комиссий после вступления в силу закона о ВСК, комиссия Арахамии заказала новую экспертизу – в институте Бокариуса. Она-то и дала новые результаты.

"Мы заказали дополнительные экспертизы в СБУ и Генпрокуратуре, но нам в них отказали – это было еще в феврале. Сказали, что нет оснований для новых экспертиз. Но к тому моменту, благодаря закону о ВСК, мы получили такой инструмент как самостоятельное обращение по поводу заказа экспертиз. И мы этим инструментом воспользовались, заказав свою экспертизу. Ее результаты и внесены в промежуточный отчет. Экспертиза указывает, что в Балаклее был подрыв. Эксперты пришли к выводу, что такие воронки получились от непосредственных закладок взрывчатого вещества. Форма, периметр и края траншеи свидетельствуют об этом. Я цитирую вам вывод эксперта: "Подтверждением предварительной закладки взрывчатого вещества является практическое совпадение размеров воронки с размерами штабеля с боеприпасами, который был на этом месте… Выброс грунта соответствует предварительной закладке взрывчатки", – рассказывает Ирина Верещук.

Помимо формы воронок в пользу подрыва говорит также то, что на их дне были обнаружены следы взрывчатого вещества, чего не могло быть, если бы подрыв носил другой характер.

Воронка на месте взрыва. Фото: facebook.com/david.braun

"В настоящее время у Комиссии есть основания полагать, что подрыв самого крупного арсенала нашего государства, в результате которого погибли гражданские лица, уничтожены боеприпасы и военное имущества более чем на 12 млрд грн., нанесен значительный материальный ущерб гражданскому населению, мог иметь место из-за умышленных спланированных действий виновных лиц, действовавших в течение определенного времени в условиях очевидности для военнослужащих и работников 65-го арсенала ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления, – авт.) ВСУ", – говорится в официальном отчете комиссии.

Попутно в отчете отмечается, что уголовное производство по делу о взрывах "осталось практически без движения в следственном отделе УСБУ в Харьковской области" с основной версией "уничтожение арсенала беспилотным летательным аппаратом". При том, что, как отмечается в отчете, материалы дела "содержат объективные сведения, свидетельствующие об отсутствии в момент взрывов летательных аппаратов в районе Балаклеи".

В ВСК намерены настаивать, чтобы следствие основательно проверило версию о подземном подрыве в Балаклее. А также планируют провести подобные экспертизы и по другим складам.

"Следствие почему-то не рассматривало версию с подрывом. Мы хотим, чтобы они рассмотрели ее в том числе. И будем на этом настаивать. Если следствие имеет основания считать, что это не был подрыв – пусть нам покажет эти основания. По другим складам также будут экспертизы заказаны. Мы сейчас посмотрим на реакцию СБУ и Офиса генпрокурора и будем принимать решение уже о комплексном проведении экспертиз", – говорит Ирина Верещук.

Народный депутат также отметила, что есть основания связывать взрывы в Балаклее с проведенным накануне расследованием о недостачах на складах.

"Эти взрывы произошли после того, как инспекцией Минобороны были установлены факты разворовывания на складах. И у нас есть основания связывать эти события. Мы не связываем расхищения с каким-то периодом. Недостачи, о которых говорится в отчете инспекции Минобороны, могли формироваться десятилетиями. И это отдельный кейс, который надо расследовать. И второй кейс – собственно, диверсия, которая привела ко взрывам, к человеческим жертвам, к убыткам для страны", – говорит Ирина Верещук.

"Неправильная версия"

В то же время выводы комиссии, основанные на харьковской экспертизе, вызвали определенный скепсис и критику в соцсетях. Так, например, экс-министр инфраструктуры Владимир Омельян отмечает, что "Украэрорух" зафиксировал на месте ЧП российский беспилотник.

Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" бывший главный военный прокурор Украины, замгенпрокурора Виктор Чумак, досудебное следствие собрало материалы, позволяющие отбросить все версии, кроме одной: подрыв с помощью беспилотника.

"Я в свое время собирал у себя следственную группу, мы в течение трех часов обсуждали все версии, смотрели все экспертизы. Следователи настаивают на основной версии, которая не совпадает с той, которую озвучила ВСК. И я не пойму, зачем делать такие громкие заявления, вопреки практически завершенному досудебному расследованию", – рассказал Виктор Чумак.

По его словам, в бытность главным военным прокурором, замгенпрокурора и исполняющим обязанности генпрокурора, ВСК к нему не обращалась за информацией.

"По поводу воронки – это же тонну взрывчатки нужно заложить, чтобы получить такие размеры. Тем более, там были экспертизы, как взрывалось, откуда пошли взрывы. А взрывы пошли от ящиков с ракетами. Пусть бы эта ВСК обратилась в прокуратуру, попросила видео – как и откуда все начиналось. Там же видеокамеры на складах были и все записано, откуда начались взрывы. Пусть бы посмотрели видео. Ко мне не обращались – если бы обратились, я бы рассказал хоть что-то", – говорит Виктор Чумак.

Бывший главный военный прокурор утверждает, что он точно не был заинтересован в том, чтобы какую-то версию продвигать, а какую-то – нет.

"Мне важно, чтобы нашли виновных. И я смотрел на все собранные следствием материалы, и не могу сказать, что три года ребята делали совсем не то", – резюмировал Виктор Чумак.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама