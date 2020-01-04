Подозреваемая по делу Шеремета отказалась участвовать в следственном эксперименте

Свое участие в проведении следственного эксперимента подтвердил только адвокат Юлии Кузьменко

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Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Яна Дугарь отказалась от участия в следственном эксперименте, который проводился в ночь на 3 января. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что о проведении следственных действий заблаговременно предупредили защитников трех подозреваемых, однако свое участие в проведении следственного эксперимента подтвердил только адвокат Юлии Кузьменко.

Подозреваемый Андрей Антоненко отказался, мотивируя свой отказ отсутствием своих защитников. Однако во время следственного эксперимента прибыл адвокат, который начал препятствовать действиям следователей с Юлией Кузьменко, что зафиксировано на видеозаписи следственного эксперимента.

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"Подозреваемая Яна Дугарь от дачи показаний и проведения следственного эксперимента вообще отказалась", – сообщили в пресс-службе.

Между тем, Киевский апелляционный суд перенес на 8 января рассмотрение жалобы адвокатов на решение Печерского суда относительно Яны Дугарь, которая подозревается в причастности к убийству Павла Шеремета.

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Напомним, 12 декабря в МВД на брифинге сообщили о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, об обысках у них дома и подробно рассказали, как, по версии следствия, происходили события. Всего на сегодняшний день в деле фигурируют пять человек. Читайте подробнее, что нужно знать о преступлении и расследовании дела об убийстве Шеремета.

Печерский суд избрал меру пресечения троим подозреваемым. Так, Яну Дугарь, которая, по версии следователей, проводила разведку на месте убийства Шеремета, отправили под круглосуточный домашний арест; Юлию Кузьменко, которая якобы закладывала взрывчатку под днище автомобиля, арестовали на два месяца; также на два месяца арестован Андрей Антоненко, которого подозревают в организации убийства. Отметим, ранее следствие назвало возможным организатором убийства Антоненко и озвучило его мотив.

Все о расследовании резонансного дела читайте в нашем материале:Убийство Павла Шеремета: что нужно знать о преступлении и расследовании.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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